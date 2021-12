Smokey Robinson évoque le hit des merveilles

Le groupe qui a débarqué de la Motown tout premier n°1 et est devenu le premier grand groupe féminin de l’entreprise et connaît toujours un succès substantiel une demi-douzaine d’années plus tard. Les Merveilles, l’équipe d’Inkster, dans le Michigan, qui a sonné la première cloche avec « S’il vous plaît, monsieur le facteur », n’a atteint que deux fois le Top 10 du palmarès pop, mais a ensuite amassé dix singles du Top 10 R&B. Le dernier d’entre eux, « Mon bébé doit être un magicien », écrit et produit par robinson fumé, est entré dans le Billboard’s Hot 100 le 16 décembre 1967.

Comme cela arrivait souvent à l’époque, le single de Tamla a fait ses débuts pop, au 78e rang, deux semaines avant d’apparaître sur la liste R&B. Il l’a fait à la fin de ce qui est devenu l’une des années les plus mémorables du groupe. Plus tôt en 1967, ils avaient fait deux fois le cercle des gagnants des listes d’âmes.

Marvelettes en 1967 : ce fut une très bonne année

La première était une autre composition urbaine de Robinson, « The Hunter Gets Captured By The Game », qui a passé trois semaines au n ° 2 et a été suivie par le hit n ° 9 de Van McCoy, « When You’re Young And In Love ». Les deux sorties ont eu une certaine reconnaissance pop croisée, culminant respectivement aux n ° 13 et 23, et « When You’re Young » est également devenu le seul single des Marvelettes au Royaume-Uni, culminant au n ° 13.

Comme sur ces singles, « My Baby Must Be A Magician » avait la voix principale de Wanda Rogers des Marvelettes. Elle avait succédé à Gladys Horton, désormais enceinte et nouvellement partie du groupe, avec Anne Bogan rejoignant la formation. Il présentait l’argument de vente supplémentaire d’une introduction parlée par la voix de basse non créditée, mais distinctive de les tentations, Melvin Franklin. « Vous êtes sous mon pouvoir », a-t-il entonné d’un air menaçant. « C’est le pouvoir de l’amour. »

Les caractéristiques de la guitare de Marv Tarplin ont encore embelli la séquence d’accords descendants et l’arrangement richement orchestré de la chanson. Les chœurs des Andantes (mais pas les autres Marvelettes) et l’instrumentation hors pair des Funk Brothers complétaient le tableau parfait.

« Sortir un smash du chapeau de Robinson »

« Les gadgets de la guitare et la force vocale particulièrement solide ajoutent une magie supplémentaire à l’impact des ventes des Marvelettes pour ce côté », a écrit Cashbox. « Une belle sortie de danse et des morceaux particulièrement raffinés créent une formidable action pop et r&b pour« Mon bébé doit être un magicien ». Les splendides touches latérales du côté font l’affaire pour tirer un smash du chapeau Robinson.

Le magazine spécialisé était sur l’argent, alors que « Magician » grimpait au n ° 8 du R&B et au n ° 17 de la pop. Malheureusement, cela s’est avéré être le dernier succès des Marvelettes d’une telle ampleur, et après deux autres entrées dans le palmarès soul en 1968, leur nom a disparu des best-sellers. Le single figurait sur le superbe LP Sophisticated Soul, qui était à la hauteur de son nom en mettant à jour le son du groupe avec quelques chansons d’Ashford & Simpson augmentant la part du lion de Smokey.