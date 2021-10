Smokey Robinson magasine pour une chanson à succès

Il n’y a vraiment qu’un seul parolier de musique soul avec l’imagination linguistique pour penser à la ligne « I Second That Emotion » – même s’il a eu l’aide d’un collègue écrivain lors d’une expédition de shopping. Cet homme, bien sûr, est Fumée Robinson, et le 19 octobre 1967, la chanson de ce titre est devenue un single américain pour Smokey et les miracles.

L’inspiration pour le numéro a frappé lorsque Robinson était en train de faire du shopping avec son ami et collègue écrivain Al Cleveland. Choisissant des perles pour son épouse de l’époque et autre membre de Miracles, Claudette Rogers, il a dit à la vendeuse qu’il espérait que Claudette les aimerait. « Je seconde cette émotion », a déclaré Cleveland, ce qui signifie « mouvement ». Tous deux ont réalisé qu’ils avaient le titre d’un tube potentiel, sur lequel Claudette ajouterait des choeurs avec le reste des Miracles.

Un autre des grands amis et collaborateurs de Smokey à Motown, Marv Tarplin, a ajouté la guitare distinctive, avec les Funk Brothers fournissant le backbeat solide habituel pour la mélodie. Les deux parties joueraient également sur la couverture du Top 20 pop de 1969 de la chanson de Diana Ross et les Suprêmes et les tentations.

Écoutez la liste de lecture Best Motown Songs Ever.

La version de la chanson des Miracles est devenue leur deuxième R&B n°1, le premier de ce classement au cours de la nouvelle année 1968. En culminant au n°4 du Hot 100, il a également eu la particularité d’être le plus grand de leurs 34 – oui, 34 – entrées dans les charts pop des années 1960.

Achetez ou diffusez « I Second That Emotion » sur The Ultimate Collection.