‘Smoking Gun’ trouvé sur le site du crash de Tiger Woods ⋆ .

Bien qu’il n’y ait eu absolument aucune preuve suggérant que Tiger Woods avait les facultés affaiblies lors de son seul accident de voiture à Palos Verdes, en Californie, il existe maintenant un pistolet fumant qui peut aider à expliquer comment Tiger est entré dans l’accident. Les rapports ont récemment révélé que la cause de l’accident était simplement un excès de vitesse (pas de merde) et les blessures réellement subies par Tiger.

Et maintenant, un nouveau rapport indique qu’une bouteille de pilules a été trouvée sur le site de l’accident.

Selon le rapport, une bouteille pharmaceutique a été trouvée dans un sac à dos sur les lieux de l’accident. La bouteille était vide et non marquée.

Via la semaine du golf:

Tiger Woods avait une bouteille de pilules vide et non étiquetée dans la voiture, était “ combatif ” lorsque les flics l’ont tiré d’un accident d’horreur et pensaient qu’il était en FLORIDE – mais n’était PAS sous l’influence de drogues ou d’alcool, selon un rapport de police.

