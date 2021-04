Smolyar remporte le premier jour des essais F3 en Autriche

La première journée d’essais de pré-saison de Formule 3 en Autriche s’est terminée avec le pilote ART Alexandr Smolyar en tête des feuilles de temps.

La campagne F3 2021 ne ressemblera à aucune autre, composée de 21 courses et d’un nouveau format de week-end de trois courses.

Le premier d’entre eux se tiendra à Barcelone du 7 au 9 mai, et trois tests officiels de pré-saison étaient prévus avant le premier tour.

Le Red Bull Ring en Autriche accueille le premier, et le premier jour là-bas, Smolyar a été le plus rapide.

Avant que le Russe ne prenne la piste lors de la séance de l’après-midi, Caio Collet de MP Motorsport, membre de l’académie alpine, s’est démarqué avec un 1: 19.328 pour aller en tête.

Le Brésilien n’a cependant pas terminé la séance là-bas car son temps a été battu par Clément Novalak de Trident, qui est allé un peu moins de deux dixièmes plus vite.

Le pilote junior Mercedes Fredrik Vesti a remporté la P4 pour ART tandis que, au volant de la même équipe, Juan Manuel Correa a fait son retour officiel tant attendu à la course après s’être remis de blessures subies lors de l’horrible accident de la F2 à Spa en 2019. Smolyar ne pouvait gérer que P13. .

⏱️ CLASSIFICATION JOUR UN ⏱️ # F3 # F3Testing pic.twitter.com/gmPldLucH7 – Formule 3 (@ FIAFormula3) 3 avril 2021

Les conditions se sont améliorées pour la séance de l’après-midi, et les temps au tour sont ainsi devenus beaucoup plus rapides.

Collet est sorti tôt pour reprendre le dessus avant que son temps ne soit battu par Dennis Hauger de Prema Racing. Alors que la première journée touchait à sa fin, les records personnels ont commencé à s’envoler et à faire tomber la paire dans l’ordre.

Le meilleur d’entre eux est venu de Smolyar 10 minutes avant la fin de la session car, équipé d’un nouveau train de pneus, il a pris le peloton dans le 1: 18s avec un 1: 18.894, devenant le premier pilote de F3 à casser le 1: 19 barrière sur la piste.

Aucun autre pilote ne pouvait tout à fait le faire, avec Vesti et deux produits Red Bull, Jonny Edgar et Jak Crawford se rapprochant le plus, tous échouant à moins d’un dixième. Étant donné qu’Edgar est une recrue de F3, il était l’un des artistes les plus remarquables de la journée.

Dans l’ensemble, ce fut une excellente journée pour ART, avec deux de leurs pilotes en P1 et P3 et Correa se remémorant visiblement en décrochant la 15e place.

En fait, son meilleur tour a été assez rapide pour qu’il termine la journée juste devant David Schumacher et Arthur Leclerc, qui ont respectivement pris les P16 et P18.

