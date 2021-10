Smriti Irani à L Murugan, 12 ministres de l’Union qui ont ajouté des propriétés au cours de l’année pandémique

Parmi les 78 membres du Conseil des ministres, ceux qui ont acheté des propriétés au cours de l’exercice 2020-21 comprennent le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar, le ministre du Développement de la femme et de l’enfant Smriti Irani, le ministre de la Navigation et d’Ayush Sarbananda Sonowal et neuf ministres d’État.

Jusqu’à 12 ministres syndicaux ou les membres de leur famille ont acheté des propriétés dans différentes parties du pays au cours d’une année qui a vu toute la nation aux prises avec l’impact de Covid-19. Les propriétés achetées au cours du dernier exercice comprennent des terres agricoles et non agricoles de l’Assam au Tamil Nadu et un appartement à Delhi, selon les révélations des ministres sur le site Web du bureau du Premier ministre.

Le Premier ministre Narendra Modi avait élargi son cabinet en juillet de cette année. Parmi les 78 membres du Conseil des ministres, ceux qui ont acheté des propriétés au cours de l’exercice 2020-21 comprennent le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar, le ministre du Développement de la femme et de l’enfant Smriti Irani, le ministre de la Navigation et d’Ayush Sarbananda Sonowal et neuf ministres d’État.

Les 12 ministres ont acheté 21 propriétés en tout dont sept terres agricoles. Six des 12 ministres ont acheté des propriétés dans leurs circonscriptions respectives de Lok Sabha.

Le Dr S Jaishankar a déclaré l’achat d’un appartement de 3 085,29 pieds carrés à Vasant Vihar à Delhi pour Rs 3,87 crore. Smriti Irani avait acheté une propriété dans sa circonscription de Lok Sabha, Amethi. Elle avait acheté un terrain de 0,1340 hectare pour Rs 12,11 lakh dans le village de Medan Mawai.

L’ancien CM d’Assam et ministre des Ports, de la navigation et des voies navigables et Ayush Sarbananda Sonowal ont déclaré l’achat de trois propriétés à Dibrugarh – Mancotta Khanikar Mouza pour Rs 6,75 lakh, Rs 14,40 lakh et Rs 3,60 lakh respectivement.

MoS Ports, Shipping and Waterways Shripad Yesso Naik avait acheté trois propriétés dans sa circonscription du nord de Goa, dont deux parcelles non agricoles et un immeuble résidentiel. Il a acheté un terrain de 1286,29 pieds carrés pour Rs 7,23 lakh et 188,37 pieds carrés pour Rs 1,08 lakh à Panelim (St Pedro). Le bâtiment résidentiel mesure 968,75 pieds carrés à Daugim a été acheté à Rs 40,95 lakh.

Le ministre de l’Énergie, Krishan Pal Gurjar, a ajouté trois parcelles de terres agricoles à son nom en copropriété dans sa circonscription de Lok Sabha Faridabad pour Rs 1,47 crore à Bhupani, pour Rs 1,95 crore à Bhupani à nouveau et pour Rs 4,21 crore à Kheri.

Le ministre de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique, Sadhvi Niranjan Jyoti, a acheté 1,214 hectares de terrain pour Rs 36,42 lakh à Kripalpur à Kanpur.

Six des neuf MoS ont été ajoutés au Conseil des ministres cette année, mais avaient acheté la propriété au cours du dernier exercice. Ils comprennent:

* Bhanu Pratap Singh Verma (ministre MPME): Terrain résidentiel à Betwa Vihar à Jhansi pour Rs 20 lakh.

* Annapurna Devi (Éducation): Elle a déclaré l’achat de deux parcelles de terrain dans sa circonscription de Lok Sabha Koderma pour Rs 3,12 lakh et à Ranchi pour Rs 9,75 lakh respectivement par son fils.

* BL Verma (Développement de la région du Nord-Est): MoS Verma a acheté un terrain de 3 126,92 pieds carrés à Ujhani à Badaun pour Rs 52 lakh en copropriété et un terrain de 3 510 pieds carrés à Manas Enclave Society à Lucknow pour Rs 70 lakh en copropriété. Il a également déclaré des terres agricoles achetées par sa femme à Butla Khanjan à Badaun (UP).

* Devusinh Chauhan (Communications): Achat de 5,79 acres de terres agricoles à Nadiad, dans sa circonscription de Lok Sabha Kheda au Gujarat, par sa femme pour Rs 30,43 lakh.

* Dr Mahendra Munjpara (Développement de la femme et de l’enfant) : Achat de terres agricoles à Sayla, dans sa circonscription de Lok Sabha de Surendranagar au Gujarat, pour Rs 42 500.

* Dr L Murugan (pêche, élevage et production laitière): a déclaré l’achat par sa femme de terres non agricoles dans le district de Namakkal au Tamil Nadu pour Rs 5,73 lakh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.