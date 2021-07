Smriti Irani rencontrera des commerçants vendredi pour une campagne visant à promouvoir l’engagement des femmes dans le commerce électronique

Smriti Irani a conservé le ministère du Développement de la femme et de l’enfant lors du récent remaniement ministériel du Premier ministre Modi.

Technologie pour les MPME : La ministre du Développement des femmes et de la Protection de l’enfance, Smriti Irani, a exhorté mercredi les commerçants à impliquer les femmes dans leurs activités de commerce électronique, a déclaré la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT). Irani s’adressait aux commerçants lors d’une conférence organisée par le CAIT. L’association a déclaré qu’Irani avait appelé à une campagne conjointe à travers le pays avec son ministère et le CAIT pour promouvoir la sécurité et l’entrepreneuriat des femmes. « Dans ce contexte, une réunion de dirigeants commerciaux sélectionnés du pays avec Smt. Smriti Irani se tiendra au ministère le 16 juillet au cours duquel la stratégie sera décidée pour mener une campagne conjointe », a déclaré le CAIT.

«Maintenant, une campagne spéciale devrait être lancée par les commerçants pour faire de plus en plus de femmes entrepreneurs dans le pays. De temps en temps, les femmes ont montré leurs capacités en atteignant des sommets dans divers domaines, alors pourquoi les femmes devraient-elles également être à la traîne dans les affaires et l’industrie », a déclaré le CAIT citant Irani lors de l’événement.

Smriti Irani, qui a conservé le ministère du Développement des femmes et de l’enfance lors du récent remaniement ministériel du Premier ministre Modi, a déclaré que les consommateurs ont un lien spécial avec leur « Pados ki Baniya Ki Dukan » qui les aide en toutes circonstances et si ces magasins commençaient à adopter la technologie moderne dans leur format commercial existant, ils sont capables de concurrencer n’importe quelle plus grande entreprise du monde. « si le ‘Pados ki Baniye Ki Dukan’ dans chaque rue et coin de n’importe quelle ville fait également des affaires en ligne, les entreprises étrangères du monde entier recevront un message clair que l’Inde n’est plus le même pays où n’importe qui peut devenir Compagnie des Indes orientales », a ajouté le ministre selon le CAIT.

L’organisme des commerçants a récemment déclaré que l’exploitation du canal de commerce électronique par le biais de pratiques commerciales contraires à l’éthique des détaillants en ligne en Inde a conduit à la fermeture d’un millier de magasins. Le CAIT avait également exhorté le ministre du Commerce Piyush Goyal à lancer immédiatement la politique de commerce électronique. Le mois dernier, le gouvernement avait proposé des modifications aux règles de protection des consommateurs (commerce électronique) qui indiquaient une conformité plus stricte pour les sociétés de commerce électronique telles qu’Amazon, Flipkart, propriété de Walmart, et d’autres qui ont continuellement interrogé le CAIT contre leurs allégations de faute professionnelle.

