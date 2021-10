Smriti Mandhana devient la première femme indienne à marquer un siècle au Pink-ball Test, Twitter se lance dans la fête !

in

Il s’agissait également de la première centaine de matchs de test de Mandhana, mettant fin à une attente de sept ans après avoir fait ses débuts contre l’Angleterre en 2014. (BCCI Women)

Smriti Mandhana a organisé une exposition de frappeurs en Australie alors que l’ouverture du Indian Test a brisé sa première tonne le deuxième jour du tout premier Pink Ball Test du pays dans le Queensland.

Félicitations pour votre premier test cent @mandhana_smriti. Premier de nombreux. Bien joué ???????? #AUSvIND pic.twitter.com/nS6am012nL – Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) 1er octobre 2021

Mandhana a commencé la journée le 80, après avoir fracassé le ballon tout autour du parc le jour 1. L’élégante gaucher a caressé le ballon en route vers un record de test tonne, devenant la première femme indienne à atteindre la figure emblématique sur le sol australien.

???? pour @mandhana_smriti ! ???? ???? Première tonne d’essai pour le gaucher de la #TeamIndia. ???? ???? Quel coup fantastique cela a été ! ???? ???? #AUSvIND Suivre le match ???? https://t.co/seh1NVa8gu pic.twitter.com/2SSnLRg789 – Femmes BCCI (@BCCIWomen) 1er octobre 2021

51,5 soulève son premier siècle d’essai ???? Une journée mémorable et en montagnes russes pour Smriti Mandhana ???? ???? Regardez le match en direct sur https://t.co/CPDKNx77KV dans certaines régions !

???? Centre de match | https://t.co/cKISkEvPH4 pic.twitter.com/VYtKzCysnp – ICC (@ICC) 1er octobre 2021

La masterclass au bâton a également placé l’Inde fermement aux commandes du match test unique. Les efforts de Mandhana dans le Queensland peuvent être considérés comme les fruits du temps qu’elle a passé à jouer au cricket T20 pour le Brisbane Heat et les Hobart Hurricanes dans la Women’s Big Bash League en Australie.

Mandhana a survécu à une frayeur précoce le jour 2 lorsqu’elle a levé le ballon à Beth Mooney après une livraison d’Elyse Perry. Cependant, avant même que l’arbitre de la télévision ne puisse vérifier la prise de Mooney, les rediffusions ont montré que Perry avait dépassé la barre du bowling, donnant à l’épine dorsale de l’Inde un nouveau souffle.

Une centaine d’essais sur le sol australien de la part de @mandhana_smriti. Chaire de poule. pic.twitter.com/u7tgfJSWVp – Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) 1er octobre 2021

Coup fantastique @mandhana_smriti ! Félicitations pour avoir marqué votre premier Test 100. Continuez à marquer et à inspirer! ????????#Test de la boule rose #AUSvIND pic.twitter.com/EmwI7ds66O – Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 1er octobre 2021

Il s’agissait également de la première centaine de matchs de test de Mandhana, mettant fin à une attente de sept ans après avoir fait ses débuts contre l’Angleterre en 2014. Elle est finalement tombée face à Ashleigh Gardner sur 127 courses et 216 balles.

Les internautes et les joueurs de cricket ont pris note des performances de Mandhana, l’ancien ouvreur indien Wasim Jaffer la saluant comme la “déesse du hors-jeu”, un surnom associé à un autre ouvreur indien gaucher légendaire – l’ancien capitaine de l’équipe masculine Sourav Ganguly.

Première femme indienne à marquer ???? dans un test de boule rose ! ???? Saluez-vous, Smriti Mandhana ! ???? ????: BCCI #AUSvIND #AUSWvINDW pic.twitter.com/TNOtpRXniv – KolkataKnightRiders (@KKRiders) 1er octobre 2021

Une simple célébration. C’est Smriti Mandhana marquant son premier test ???? #AUSvIND #PinkBallTest. @mandhana_smriti @BCCIWomen – Anjum Chopra (@chopraanjum) 1er octobre 2021

Siècle d’essai. Première fois. Certainement le premier parmi tant d’autres. Bien joué, Smriti Mandhana. Faites-le GRAND ???????? #PinkBallTest #AusvInd – Aakash Chopra (@cricketaakash) 1er octobre 2021

L’analyste de cricket et ancien ouvreur indien Aakash Chopra a tweeté qu’il espérait que c’était le premier de nombreux siècles depuis Mandhana.

Les Indian Eves ont déjà joué trois One Day Internationals en Australie au cours de cette tournée, perdant la série 1-2 mais mettant fin à la séquence de 26 matchs consécutifs sans défaite des Australiens avec une victoire lors du dernier match de la série dans ce qui était leur plus haut niveau de tous les temps. courir chasse.

