SMT lié à l’introduction en bourse vise à devenir le leader du marché dans l’industrie mondiale des dispositifs vasculaires

Le fabricant de stents cardiaques Sahajanand Medical Technologies, qui a étendu sa présence par le biais de rachats, continuera d’explorer des partenariats stratégiques et des opportunités d’acquisition pour accélérer l’entrée dans des produits avancés à forte croissance, a déclaré dimanche son haut responsable.

La société a acheté la société de dispositifs médicaux Vascular Concepts en 2020 à la suite des acquisitions de la société brésilienne Zarek Distribuidora De Produtos Hospitalares et de la société espagnole Imex Clinic Salud SL en 2019.

Sahajanand Medical Technologies (SMT) est une entreprise leader dans le domaine des dispositifs médicaux qui recherche, conçoit, développe, fabrique et commercialise des dispositifs vasculaires à l’échelle mondiale.

Dans une interview avec PTI, le directeur général de SMT, Bhargav Kotadia, a décrit sa vision de devenir le leader du marché dans l’industrie mondiale des dispositifs vasculaires.

Actuellement, la société détient la part de marché la plus élevée en Inde en termes de ventes de DES (endoprothèses éliminant les médicaments) et fait partie des cinq premières sociétés en termes de part de marché en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Pologne, a-t-il déclaré.

La société cherche à étendre davantage sa présence à l’échelle mondiale et vise à pénétrer des marchés tels que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Actuellement, il est présent dans 69 pays.

Énumérant ses domaines d’intervention, il a déclaré que la société continuerait à développer et à optimiser des produits à haute valeur ajoutée ; améliorer les marges grâce à la consommation captive, l’efficacité des ventes et du marketing et l’amélioration du fonds de roulement et se diversifier dans d’autres produits vasculaires à forte croissance.

Entre autres, la société « continuera d’évaluer les opportunités de partenariat stratégique et d’acquisition pour accélérer l’entrée dans des produits avancés à forte croissance, renforcer la R&D (recherche et développement) et les capacités de fabrication », a-t-il déclaré.

S’exprimant au sujet de l’introduction en bourse, Katodia a déclaré que SMT était prêt à lancer sa vente initiale d’actions de Rs 1 500 crore qui verra la société de capital-investissement Samara Capital Markets Holding faire une sortie partielle. Après l’introduction en bourse, la société de capital-investissement restera actionnaire de la société. La société a déposé des documents préliminaires auprès du régulateur des marchés des capitaux Sebi en septembre.

La vente d’actions initiale comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 410,33 crores de roupies et une offre de vente d’actions de participation d’un montant de 1 089,67 crores de Rs par les actionnaires vendeurs, selon le projet de prospectus de hareng rouge (DRHP).

Dans le cadre de l’offre à la vente (OFS), Samara Capital vendra des actions d’une valeur de Rs 635,56 crore et Nhpea Sparkle Holdings BV déchargera des actions à hauteur de Rs 320,36 crore, entre autres. Actuellement, Samara Capital détient une participation de 36,59 % dans la société et NHPEA Sparkle Holding BV détient une participation de 18,44 % dans la société.

Le produit de l’émission d’une valeur de 255 crores de Rs sera utilisé pour rembourser la dette et 40,30 crores de Rs seront utilisés pour financer les besoins en fonds de roulement de la branche étrangère indirecte de SMT, Vascular Innovations, et à des fins générales de l’entreprise. Elle exploite trois installations de recherche et développement, situées à Surat, en Inde, à Galway, en Irlande et à Nonthaburi, en Thaïlande.

En outre, la société est en train de mettre en place un nouveau campus de recherche, de développement et de fabrication à Hyderabad pour étendre ses capacités et ses capacités, a déclaré Kotadia. Sur le plan financier, les revenus de SMT ont fortement augmenté pour atteindre 588,5 crore de Rs au cours de l’exercice 2020-21, contre 326,1 crore de Rs en 2020-19.

