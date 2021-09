SMU bat Louisiana Tech avec ‘Hail Mary’

SMU avait besoin d’héroïsmes de dernière minute samedi soir contre Louisiana Tech.

Le quart-arrière des Mustangs Tanner Mordecai a pris le snap avec six secondes à jouer, a intensifié dans la poche et s’est déplacé vers sa gauche avant de lancer une prière dans la zone des buts.

Après que le ballon ait été renversé, Reggie Roberson l’a ramené dans la zone des buts pour un touché gagnant de 33 verges. Les Mustangs se sont améliorés à 3-0 cette année-là avec une victoire spectaculaire de 39-37.

Mordecai a terminé 36-en-48 pour 395 verges par la passe et cinq touchés. Deux de ses lancers de touché sont allés à Rashee Rice, tandis que Danny Gray, Jordan Kerley et Roberson en ont attrapé un chacun. Rice a réussi quatre attrapés pour 73 verges, Roberson a six attrapés pour 69 verges, Gray a sept attrapés pour 69 verges et Kerley a trois attrapés pour 39 verges.

Grant Calcaterra de SMU a mené les Mustangs avec sept attrapés pour 103 verges.

Louisiana Tech a pris une avance de 34-33 avec 5:07 à jouer lorsque Austin Kendall a lancé à Marcus Williams Jr. pour sa quatrième passe de touché du match. Jacob Barnes a ajouté un placement avec 36 secondes à jouer, mettant en place l’héroïsme de Mordecai.

Kendall a terminé 24 en 41 avec 351 verges et Williams a mené les Bulldogs (1-2) au sol avec 65 verges en 13 courses.

Tre Harris a mené Louisiana Tech avec cinq attrapés pour 102 verges et deux touchés. Samuel Emilus a réussi trois attrapés pour 57 verges et un touché.