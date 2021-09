Smytten lance la campagne #TrySomethingNew

La campagne d’un mois a commencé avec quelques films publicitaires numériques

Smytten, la plateforme d’échantillonnage et d’engagement pour les marques de vente directe au consommateur (D2C), a annoncé le lancement de sa nouvelle campagne intitulée #TrySomethingNew. La campagne d’un mois a commencé avec quelques films publicitaires numériques qui encouragent les millennials à choisir, essayer puis décider avant de prendre une décision d’achat. La plate-forme a engagé l’acteur Adah Sharma, l’entraîneur de fitness de célébrités Yasmin Karachiwala et le créateur de contenu populaire Sakshi Sindwani pour la campagne.

Pour créer le buzz autour de la campagne, Smytten s’associe à des plateformes OTT telles que Disney+Hotstar pour la Premier League indienne (IPL). Il veut également tirer parti de la puissance de l’engagement social à travers Instagram Reels Challenge relevé par quelques célébrités de Bollywood avec leurs fans d’instagram.

« En grandissant, nous avons toujours eu un choix limité d’options. L’avènement de l’ère numérique a ouvert une toute nouvelle arène pour les marques FMCG afin d’améliorer l’expérience client, d’approfondir l’engagement et de fournir des informations contextuelles pertinentes. Mais il y avait encore un énorme écart dans l’expérience de pré-achat d’un produit. Smytten a été fondée pour combler cette lacune », a déclaré Swagata Sarangi, cofondateur de Smytten.

« De nos jours, les millennials sont des consommateurs expérimentaux qui ont des aspirations et veulent essayer différents produits et expériences qui les rendent beaux et se sentent bien. Bien qu’ils veuillent essayer de nouvelles choses, ils sont également soucieux des valeurs et recherchent une validation avant d’ouvrir leur portefeuille. Smytten s’adresse à ce segment », a ajouté Sarangi.

La plate-forme a également prévu de nombreuses activités dans l’application au cours des 30 prochains jours qui permettent aux utilisateurs de Smytten d’essayer quelque chose de nouveau chaque jour avec de nouveaux essais sur leur flux en ligne avec le thème de la campagne, #TrySomethingNew. Comme la plate-forme passe à l’omnicanal pour cette campagne, elle sera présente dans certaines villes clés, à commencer par Ahmedabad par le biais d’activations dans les centres commerciaux.

« Smytten apporte cette proposition unique d’essais de produits à la population indienne en grande partie jeune et avertie d’Internet qui souhaite se tenir au courant des derniers produits lancés et des tendances de style de vie qui évoluent continuellement. Nous sommes heureux de voir que la campagne est capable d’exprimer le mérite et la joie d’essayer de nouvelles choses en même temps, touchant les bons accords avec les millennials », Sainath Saraban, co-fondateur, Studio Simple et ancien directeur créatif national, Leo Burnett, dit.

