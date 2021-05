Snacks pour les jours de pluie : des collations faciles à préparer pour la saison de la mousson qui approche

Les pluies et les pakoras vont de pair en Inde.

Par Reya Mehrotra

Les pluies récentes dans de nombreuses régions du pays nous ont donné un aperçu des moussons. Ici, nous vous apportons des collations qui peuvent être facilement préparées à la maison à grignoter pendant les soirées pluvieuses.

Pakoras

Les pluies et les pakoras vont de pair en Inde. Chaque fois qu’il est versé, la collation préférée d’une famille indienne est le pakoras et le thé. Ils sont frits et peuvent être préparés d’une douzaine de façons différentes. Les plus courants sont le piment, la pomme de terre, le brinjal, l’oignon, la gourde et les pakoras de chou-fleur. Ils sont meilleurs servis chauds avec des chutneys ou du ketchup.

Rouleaux de printemps

Les rouleaux de printemps seraient originaires de Chine, où ils étaient généralement préparés en fourrant des légumes hachés dans une fine pâte cylindrique. Comme ils étaient consommés pendant la fête du printemps en Chine, ils ont reçu le nom de rouleaux de printemps. Le plat asiatique populaire est livré avec au moins une douzaine de garnitures différentes et constitue une collation parfaite en soirée. Vous pouvez le préparer à la maison avec des légumes ou du poulet enveloppés dans de fines feuilles de farine de blé. Il peut être frit ou cuit au four. La garniture peut varier du chinois aux légumes mélangés, au poulet ou à la viande. Pour les légumes, remplissez un bon mélange de carottes, d’oignon, de chou, de germes de soja, etc.

frites

Les frites sont la collation préférée de tous et sont faciles à préparer à la maison. Bien qu’elles soient facilement disponibles dans les restaurants, les frites fraîchement préparées à la maison sont une option plus saine. Ils peuvent être cuits au four ou frits. Une pincée de sel, de poivre et de flocons de piment peut ajouter une touche épicée aux frites. Le poivron tranché, les oignons, le poivron, etc. peuvent être ajoutés pendant la cuisson.

Coup de pied de caféine

Une tasse chaude de thé au gingembre ou à la cardamome est officiellement la boisson de la saison des pluies. Siroter une tasse de thé chaud avec les membres de la famille, regarder la pluie battante est le confort de chaque Indien. Si vous êtes amateur de café, sirotez un moka chaud, un café noir, un café au lait ou un cappuccino. On peut aussi opter pour le café de quarantaine, le dalgona, devenu populaire en 2020. Une boisson chaude procure également un réconfort chaleureux pendant les jours frais de pluie.

Samosas

Une collation indienne préférée, le samosa, accompagné d’une tasse de thé chaud, constitue une collation parfaite en soirée dans de nombreux ménages indiens. On peut soit opter pour un samosa maison rempli de pommes de terre à base de farine tout usage, soit essayer ses nouvelles variantes comme le samosa chinois, le keema samosa, les pâtes samosa, le chou-fleur samosa et bien d’autres. Pour une touche saine, on peut faire cuire les samoussas au lieu de les frire.

Chat aux fruits

L’immunité étant la priorité à cette heure, il ne peut y avoir de collation plus saine que le chaat aux fruits. Essayez d’inclure autant de fruits de saison que possible dans votre collation pour les soirées pluvieuses. Pour ajouter plus de saveur, essayez de saupoudrer d’une pincée de poivre ou de chaat masala. Les fruits populaires comprennent la pêche, le litchi, la prune, le jamun, la poire, la grenade, les bananes, etc. Il est préférable de manger les fruits à jeun le matin ou le soir.

Pain pakora

Une collation indienne populaire, les pakoras de pain sont fabriqués dans tous les foyers indiens. Les tranches de pain triangulaires sont trempées dans une pâte à la farine de pois chiche épicée et frites. Ils peuvent même inclure des garnitures de paneer ou de pomme de terre. Les pakoras au pain constituent une collation du soir enrichissante associée à du thé masala ou du thé au gingembre et sont généralement savourés pendant les moussons ou les hivers. Pour les rendre un peu plus sains, essayez d’utiliser du pain brun ou de blé et du tofu ou du paneer comme garniture. Faire frire dans l’huile de moutarde.

Dal vada

Dal vada est une collation populaire, croquante et croustillante à base de chana dal. Il est également appelé masala vada. C’est un aliment de rue populaire dans le sud de l’Inde. Pour une saveur épicée, des oignons, des épices et des herbes sont ajoutés. Pour le préparer, le chana dal est trempé dans de l’eau pendant deux heures, puis broyé en une pâte. Une fois cela fait, les herbes et les épices sont ajoutées. Ils sont meilleurs servis chauds avec un chutney de tomates, un chutney de coriandre-menthe, du ketchup ou un chutney de noix de coco.

Batata Vada

Le fast-food végétarien populaire du Maharashtra est mieux consommé chaud et frais, et est un délice pendant les pluies. Pour faire de la batata vada, la purée de pommes de terre est enrobée de farine de pois chiches et de coriandre, et frite. Il est ensuite servi avec du chutney et des piments verts frits. C’est un aliment de rue populaire dans le Maharashtra. Bien que n’étant pas une collation très saine, la batata vada peut être savourée de temps en temps. Dans le sud du pays, on l’appelle aloo bonda.

