Snafu Records, alimenté par l’IA, achève officiellement un tour de table de 6 millions de dollars

L’équipe derrière Snafu Records. Crédit photo : Snafu Records

S’appuyant sur un cycle de financement de près de 3 millions de dollars de février 2020, le label de disques axé sur l’IA Snafu Records a officiellement levé 6 millions de dollars supplémentaires.

Snafu Records, âgé de trois ans, qui a été officiellement lancé à l’époque du cycle de financement susmentionné au début de 2020, a récemment dévoilé sa dernière augmentation de plusieurs millions de dollars. One Pophouse Ventures aurait mené le tour, qui a également reçu le soutien d’investisseurs, dont Agnetha Fältskog d’ABBA. (En novembre 2020, Björn Ulvaeus a participé à la série A de 7,1 millions de dollars de la startup de technologie musicale Audoo, basée à Londres.)

Les supérieurs de Snafu, basés à Stockholm et à Los Angeles, ont l’intention de consacrer une partie clé de la tranche de 6 millions de dollars à l’optimisation et à l’expansion de l’intelligence artificielle initialement notée, qui analyse au nord d’un million de projets (contre 150 000 à l’origine) par semaine à partir de actes non signés, y compris les médias sur YouTube, SoundCloud et Instagram. Les pistes reçoivent ensuite une partition algorithmique – en mettant l’accent sur les similitudes techniques qu’elles partagent avec les succès d’aujourd’hui – et les membres de l’équipe évaluent un petit nombre des chansons les mieux classées.

Ankit Desai, ancien professionnel du streaming et de la stratégie de Capitol Records, est le PDG de Snafu, et la société a travaillé avec des artistes tels que Gia Woods, iamnotshane, Sam MacPherson et BAYLI, pour n’en nommer que quelques-uns. Il convient de noter que ces créateurs semblent avoir de solides adeptes sur les services de streaming, dont plus de 200 000 auditeurs mensuels de Spotify chacun.

De plus, Snafu a dévoilé un service de financement par avance de redevances, Fine Art (stylisé comme « FinArt » sur le site Web de l’entité), ainsi que la plate-forme de collaboration d’artistes Blurry. Les créateurs peuvent actuellement demander des invitations à ces derniers, alors qu’une « application d’accès anticipé » est disponible pour l’option anticipée. Cette demande prend moins d’une minute à remplir, par Snafu, et invite chaque candidat à divulguer un nom d’artiste, un lien vers un profil Spotify, à identifier des «chansons spécifiques» à autoriser (avec la possibilité de laisser le champ vide) et à identifier son ou son(ses) distributeur(s).

Le rôle de l’intelligence artificielle dans l’industrie de la musique s’est considérablement élargi ces dernières années, avec MatchTune alimenté par l’IA et BMG Production Music ayant signé un accord important en mai dernier.

L’accord a permis à MatchTune de commencer à associer 15 000 pistes musicales de production de BMG à des projets de médias visuels appropriés utilisant l’intelligence artificielle. Et plus récemment, l’agence de BTS a investi en février 2021 environ 3,4 millions de dollars dans Supertone, un créateur de technologie de réplication vocale IA et d’outils d’amélioration audio.

Dans d’autres nouvelles sur le financement, la société d’échantillonnage musical Tracklib a récemment révélé qu’elle avait levé 12,2 millions de dollars auprès d’investisseurs – même si certaines études suggèrent que les startups de l’industrie musicale ont subi une baisse de financement importante au milieu de la pandémie de COVID-19.