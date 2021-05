Snag Amazon’s 10 pouces Echo Show en vente pour 150 $ pour une durée limitée

Si vous installez votre maison intelligente, l’Amazon Echo Show est l’un des appareils les plus polyvalents que vous puissiez ajouter au mélange. Plutôt que d’être simplement un haut-parleur comme les autres appareils Echo, l’Echo Show dispose également d’un écran intégré qui permet toutes sortes d’autres cas d’utilisation.

Pour un temps limité seulement, vous pouvez acheter Echo Show 2nd gen d’Amazon pour seulement 149,99 $ chez Woot. C’est une remise de 80 $ par rapport à son prix de détail régulier et une correspondance avec le plus bas que nous ayons jamais vu.

Amazon Echo Show (2e génération)

Woot propose dès maintenant une réduction importante sur l’écran intelligent Echo Show d’Amazon de 10,1 pouces. Utilisez-le pour rechercher une recette, passer des appels vidéo, diffuser de la musique, afficher le flux de votre caméra de sécurité, contrôler votre maison intelligente et bien plus encore.

149,99 $ 229,99 $ 80 $ de rabais

Bien sûr, l’Echo Show de 2e génération a maintenant été abandonné au profit de l’Echo Show 10 mis à jour. Le modèle de 2e génération n’est désormais disponible que remis à neuf sur Amazon, mais les modèles en vente chez Woot coûtent non seulement moins cher, mais ils sont tout neufs et sont livrés avec une garantie Amazon d’un an, ce qui en fait une bien meilleure affaire.

L’Echo Show d’Amazon est équipé d’un écran HD de 10,1 pouces qui peut vous montrer la météo, les bulletins de nouvelles, les bandes-annonces de films, etc. C’est particulièrement utile dans la cuisine si vous voulez suivre une recette, rattraper son retard sur YouTube ou simplement voir vos minuteries en un coup d’œil plutôt que d’avoir à demander. Il permet également de voir facilement les flux de la caméra de sécurité de votre maison en un coup d’œil ou de répondre à votre sonnette intelligente tout en voyant qui est à la porte.

En plus de tout ce qu’un écran permet, vous pouvez également utiliser votre Echo Show comme vous le feriez pour n’importe quel autre haut-parleur intelligent. Posez des questions à Alexa, écoutez des stations de radio, des podcasts, des livres audio et des services de diffusion de musique comme Apple Music ou Spotify.

En plus de vous permettre de poser à Alexa toutes les questions que vous pourriez avoir, ces appareils peuvent également contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles; demandez à Alexa d’éteindre vos lumières intelligentes au moment d’aller au lit ou d’allumer votre Fire TV juste avant le début de votre émission préférée. Echo Show permet également de voir facilement les flux de la caméra de sécurité de votre maison en un coup d’œil ou de répondre à votre sonnette intelligente tout en voyant qui est à la porte.

Woot facture généralement 6 USD par commande pour l’expédition, bien que vous puissiez obtenir une livraison gratuite sur la commande d’aujourd’hui en vous connectant avec un compte Amazon Prime avant de passer à la caisse. Si vous n’avez jamais été membre auparavant, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours pour que vos commandes soient expédiées gratuitement chez Woot et Amazon. Vous aurez également accès à des avantages tels que le service de streaming Prime Video, des remises exclusives réservées aux membres, et plus encore.

