Snake Park à Chennai pourrait entraîner la fermeture alors que le verrouillage de Covid-19 touche les revenus

Le parc abrite des espèces exotiques de tortues, de lézards, 300 reptiles et 20 espèces de serpents. Image : IE

Le parc aux serpents emblématique de Chennai, dans le Tamil Nadu, est sur le point de fermer car le verrouillage de Covid-19 a entraîné la suspension des visiteurs. Cela a conduit le parc à n’avoir aucun revenu, selon un rapport de l’IE citant la direction du parc. Il est à noter que le parc est dans la ville depuis près de cinq décennies. En 1972, le parc a été fondé par l’herpétologue Romus Whitaker et abrite des espèces exotiques de tortues, de lézards, 300 reptiles et 20 espèces de serpents.

Selon la direction du Chennai Snake Park Trust, l’endroit n’a vu aucun visiteur depuis mars 2020 à la suite d’un verrouillage induit par Covid-19. De ce fait, la direction peine désormais à payer son personnel ou à entretenir le parc. En effet, nourrir les reptiles présents sur place est devenu difficile. Le parc a également connu une réduction des effectifs car 20 membres du personnel étaient employés ici avant la pandémie et maintenant ce nombre est tombé à 10. En fait, les personnes qui travaillent ici ne reçoivent que la moitié de leur salaire depuis plus d’un an maintenant.

Le Dr S Paulraj, président exécutif du Trust, a déclaré à The IE que toutes les économies étaient épuisées pour gérer le parc car il n’y avait aucun revenu. Pualraj a déclaré que l’entretien d’un parc avec des animaux est très différent de la gestion d’une entreprise. Même lorsqu’il n’y a pas d’activité, les reptiles ont besoin d’être nourris. Il a souligné que le parc accueillait environ 5 000 à 6 000 personnes en semaine, contre plus de 10 000 le week-end avant que Covid-19 ne frappe le pays. À cette époque, le parc pouvait facilement générer environ Rs 75 lakh par an et un revenu de Rs 6 lakh par mois. Sur le revenu mensuel total, Rs 4 lakh a été utilisé pour les salaires des employés et Rs 2 lakh a été utilisé pour nourrir les reptiles.

Comme le parc dépendait uniquement de la vente de billets pour ses revenus, l’impact du verrouillage était assez mauvais. Même lorsque le gouvernement de l’État a levé certaines restrictions pendant une courte période après le premier verrouillage, il n’y avait pas assez de trafic pour qu’ils survivent, selon le rapport. Après cela, le parc a survécu grâce à certains dons qu’il a reçus d’ONG dans le cadre de leurs activités de RSE ainsi qu’à leurs propres économies.

Cependant, à l’avenir, il y a un manque de fonds. Selon Paulraj, après 10 ans, le parc a pu améliorer l’élevage du gavial gangétique en danger critique d’extinction. Mais maintenant, ils n’ont pas les moyens de le protéger ou de fournir les aliments nutritifs dont ils ont besoin.

Certes, le parc relève d’une organisation à but non lucratif et, par conséquent, il ne reçoit aucun financement du gouvernement ou d’autres réserves fauniques de l’État. Pendant ce temps, ils espèrent que le gouvernement du Tamil Nadu et d’autres bénévoles donneront des fonds qui pourront être utilisés pour faire fonctionner le parc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.