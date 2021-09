Snap a de nouvelles lentilles qui montrent aux utilisateurs comment épeler les doigts en langue des signes américaine

Pour marquer la Semaine internationale des sourds, Snapchat a créé des autocollants personnalisés et trois lentilles AR pour encourager les utilisateurs à épeler les doigts, a déclaré la société mardi.

Les nouvelles fonctionnalités ont été conçues en intégrant les commentaires et les conseils des employés sourds et malentendants de l’entreprise, et en utilisant la technologie d’IA et de vision par ordinateur développée par la startup hongroise SignAll, qui se concentre sur la technologie pour les personnes sourdes. SignAll a développé une technologie qui peut être utilisée pour suivre les mouvements de la main afin de traduire la langue des signes en langue parlée. La société a lancé l’application mobile d’orthographe Ace ASL pour iOS en avril et pour Android au début du mois.

Les nouvelles fonctionnalités de Snap ont également été pilotées en interne par l’ingénieur logiciel de Snap Lab, Jennica Pounds, qui est sourde. Pounds a déclaré que son fils aîné avait eu du mal à apprendre la langue des signes américaine, ce qui était une grande motivation pour elle à travailler sur les nouveaux outils. “Je suis passionnée par cette technologie parce que je crois vraiment qu’elle va ouvrir grand les portes de tant d’applications”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. “C’est une technologie comme celle-ci qui aidera les familles comme la mienne à communiquer et à grandir ensemble.”

Un autocollant Snap avec le signe ASL pour “Je t’aime”.

Les lentilles AR aideront les utilisateurs de Snap à apprendre à épeler leurs noms, ainsi que des mots courants comme « amour », « câlin » et « sourire ». Ils peuvent capturer et partager les expériences avec d’autres utilisateurs dans le chat. Et il y a aussi un nouveau groupe d’autocollants Bitmoji montrant certains termes couramment signés.