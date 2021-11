Snap annonce un accord de licence de musique avec Sony et des objectifs Sounds AR

Sony Music Entertainment a officiellement signé un accord pour apporter sa musique – y compris des morceaux de Doja Cat, Lil Nas X, Adele et Harry Styles – à la bibliothèque Snap Sounds.

Le label Big Three et la société mère Snapchat (NYSE : SNAP) ont dévoilé leur accord de licence (ainsi que le déploiement imminent de certains Sound Lenses) via une publication concise aujourd’hui. Sony Music, qui a lancé fin octobre un label chrétien appelé Waterwalk Records aux Philippines, ne semble pas avoir reconnu le développement avec une sortie séparée jusqu’à présent.

Mais Snap, dans son message susmentionné, a indiqué le pacte de licence : « Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer un nouvel accord avec Sony Music Entertainment pour inclure la musique de leurs artistes dans la bibliothèque de sons de Snap. »

Le texte ne fait pas la lumière sur la durée du contrat ou les détails financiers, mais l’accord arrive environ 15 mois après que Snap a clairement indiqué son intention d’octroyer une licence de musique. En août 2020, par exemple, les utilisateurs de Snapchat avaient discrètement obtenu un accès sur la plate-forme à la musique de Warner Music Group et Merlin, un accord avec Universal Music Publishing Group ayant également été conclu.

Puis, en juin 2021, Universal Music Group a finalisé un « accord mondial à multiples facettes » avec Snap, complété par un accord de licence « pluriannuel » de Snapchat. (Il convient également de noter que mars 2021 a apporté avec lui l’ajout de la distribution Snapchat pour les actes de DistroKid.) De plus, UMG et Snap ont souligné qu’ils travailleraient ensemble sur des initiatives promotionnelles mettant en vedette le « contenu Lens » et d’autres offres de réalité augmentée à l’avenir .

Et sur ce front, ayant maintenant signé des accords de licence avec chacun des trois grands labels, les dirigeants de Snap dans la même version concernant le contrat Sony Music ont révélé qu’ils « étendent l’expérience musicale sur Snapchat en ajoutant des sons dans nos lentilles AR disponibles dans le Lens Carousel », en plus d’« expérimenter de nouveaux formats ».

« Bientôt », Snapchat, 10 ans, « comportera des lentilles sonores avec une chanson présélectionnée intégrée dans la lentille », poursuit le communiqué, en plus d’une lentille qui transformera « les images de n’importe qui pour apparaître comme s’ils chantaient une chanson » et « Cameo Sound Lenses qui appliquent des effets visuels pour vous mettre, vous et un ami, les vedettes de votre propre vidéo musicale animée ». Ceux-ci et d’autres Lenses avec prise en charge des sons, a également révélé la société basée à Santa Monica, seront identifiés par « une icône de note de musique sur l’icône de l’objectif ».

En ce qui concerne la portée de Snapchat – et l’exposition potentielle des artistes dont la musique a été ajoutée à la bibliothèque de l’application – Snap a signalé une augmentation de 23 % d’une année sur l’autre du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens pour le troisième trimestre 2021, à 306 millions, contre environ 1,07 milliard de dollars de revenus ( une amélioration de 57 % en glissement annuel).

La base d’utilisateurs de Snapchat est généralement jeune et 96 millions de DAU de la plate-forme étaient basées en Amérique du Nord au troisième trimestre, contre 80 millions pour l’Europe et 130 millions pour le reste du monde. Fait intéressant, cependant, Snapchat au troisième trimestre de 2021 a généré 787 millions de dollars d’utilisateurs en Amérique du Nord.