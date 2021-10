Snap dit que les politiques de confidentialité d’Apple ont affecté ses revenus

Plus tôt cette année, Apple a mis en place un nouveau système de transparence du suivi des applications qui oblige l’utilisateur à autoriser ou à interdire aux applications tierces de les suivre sur Internet. Bien que Snap (la société à l’origine de Snapchat) ait d’abord été favorable à ces changements, il affirme maintenant que ses revenus ont été affectés par les nouvelles politiques de confidentialité d’Apple.

La société a annoncé aujourd’hui les résultats de son quatrième trimestre de l’exercice 2021 avec un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars. Cependant, comme l’a noté Engadget, le montant est inférieur de 3 millions de dollars aux attentes de l’entreprise. Selon le PDG de Snap, Evan Spiegel, cela est dû en partie aux récents changements apportés par Apple à iOS, qui ont eu un impact sur le marché de la publicité mobile.

« Notre activité publicitaire a été perturbée par les changements apportés au suivi des publicités iOS qui ont été largement déployés par Apple en juin et juillet », a déclaré le PDG Evan Spiegel lors d’un appel avec des analystes. « Alors que nous anticipions un certain degré de perturbation des activités, la nouvelle solution de mesure fournie par Apple n’a pas évolué comme nous l’avions prévu, ce qui rend plus difficile pour nos partenaires publicitaires de mesurer et de gérer leurs campagnes publicitaires pour iOS. »