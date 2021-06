Universal Music Group et Snap ont officiellement signé un « accord mondial multiforme expansif », y compris un accord de licence Snapchat « pluriannuel ».

La maison de disques liée à la bourse et la société derrière Snapchat, 10 ans, ont dévoilé l’accord global ce matin, via un communiqué officiel. Sur le front des licences, le message d’annonce précise que « l’intégralité du catalogue de musique enregistrée d’Universal Music Group est disponible sur une base mondiale » via l’outil Sounds de Snapchat, « y compris la recherche et les listes de lecture organisées ».

UMG, propriété de Vivendi, “développe également du contenu Lens musical en réalité augmentée mettant en vedette” ses artistes, et a déclaré que le contenu deviendrait “régulièrement” disponible via Lens Studio et Carousel de Snapchat, “avec la possibilité de présenter des lancements de marchandises et des expériences de commerce électronique”. Les sociétés collaborent depuis longtemps sur des sorties musicales, des avant-premières exclusives de chansons et des projets Lens, le document continue, et « Supalonely » (2019) de l’artiste né à Auckland Benee a accumulé plus d’un milliard de vues à ce jour.

De plus, les entités notent en conclusion qu’elles continuent à travailler ensemble sur d’autres initiatives promotionnelles interactives, car Olivia Rodrigo a été la première « artiste à utiliser la nouvelle technologie VFX de réalité augmentée de Snapchat dans Lens Studio » pour permettre aux utilisateurs d’interagir avec les graphiques de son succès commercial Sour, dont les morceaux occupent plusieurs des premières positions du classement quotidien Global 200 de Spotify.

Abordant l’accord dans un communiqué, le vice-président exécutif de la stratégie numérique d’UMG, Michael Nash, a déclaré en partie : « Lorsque les entreprises de divertissement et de médias sociaux travaillent ensemble, les fans sont en mesure de créer de manière créative des communautés étroitement liées autour des artistes et de la musique qu’ils aiment, tous tout en veillant à ce que les artistes soient rémunérés équitablement pour l’utilisation de leur musique.

“Nous sommes impatients de travailler avec Snap pour débloquer des fonctionnalités encore plus innovantes et permettre la créativité et la communication expressive au sein de la communauté de Snapchat”, a conclu Nash, dont la société a signé un nouvel accord de licence avec Triller le mois dernier, à la suite d’une impasse très médiatisée.

Au moment de la publication de cet article, l’action Snap (SNAP sur le NYSE) était en hausse d’environ 2% par rapport à la clôture d’hier, les actions se négociant à 67,71 $ pièce. Ce chiffre représente une augmentation d’environ 36 % du prix par action de la société depuis le début de 2021, ainsi qu’une augmentation d’environ 186 % à partir de la fin juin 2020.

