Dans cinq ans, La confiture construit un héritage qui a duré depuis. Au palmarès des albums britanniques du 22 octobre 1983, une dizaine de mois après Paul Weller a confirmé les pires soupçons des fans en annonçant que le trio de rock moderne avant-gardiste se séparaient, le nom du groupe est revenu dans les best-sellers avec leur première rétrospective de tubes, Snap!.

L’album offrait à la fois un résumé succinct de leurs plus grandes chansons et, sur un deuxième disque, une collection de certaines de leurs faces B et raretés notables. Les premiers exemplaires du double LP contenaient un prix supplémentaire qui est devenu très apprécié des adeptes de Jam : un EP live de quatre pistes enregistré lors de leur tournée d’adieu à la Wembley Arena à l’automne 1982.

Confiture rare en direct

Ces morceaux sont disponibles sur la réédition Polydor de Snap !, et incluent une version de « Move On Up » de Curtis Mayfield ainsi que « Get Yourself Together », « The Great Depression » et « But I’m Different Now ». Sur la sortie originale, la présence de cet EP avec un disque contenant le remix de « Funeral Pyre », la démo de « That’s Entertainment » et d’autres joyaux ont rendu le package hautement désirable.

Le premier et le seul album n°1 de The Jam au Royaume-Uni était, ironiquement, avec leur dernière sortie en studio, The Gift, après quoi le live Dig The New Breed s’est arrêté au n°2. Se casser! a également échoué de peu en tête du classement, faisant ses débuts à la deuxième place derrière Club CulturelLa nouvelle entrée de Color By Numbers, un classement une-deux qui a été répété la semaine suivante avant que la compilation ne commence à tomber.

Néanmoins, l’album a passé 30 semaines dans le Top 100 et a gardé le nom de The Jam en vie dans le palmarès des albums jusqu’au printemps 1983. La dernière version tronquée du CD, Compact Snap !, a été certifiée disque d’or en 2013.

