Snap lance l’éditeur vidéo ‘Story Studio’ pour iPhone

Après une brève annonce plus tôt cette année, Snap (la société derrière le populaire réseau social Snapchat) a lancé mardi une nouvelle application appelée « Story Studio » – qui est essentiellement un éditeur vidéo autonome pour les utilisateurs d’iPhone.

Snap décrit la nouvelle application comme « un moyen rapide et amusant pour les créateurs de créer des vidéos verticales avancées et attrayantes à partager sur Snapchat ». De cette façon, les créateurs auront des outils plus avancés pour éditer leurs vidéos, car l’application de Snapchat ne fournit pas beaucoup d’outils d’édition.

Utilisez les outils de rognage, de fractionnement et de synchronisation à l’image précise pour obtenir vos modifications parfaites. Ajoutez des calques et des légendes pour raconter votre histoire, puis des sons de Snapchat. Essayez le dernier Lens dont tout le monde parle et ajoutez des transitions fluides d’une vidéo à l’autre.

Comme l’a noté The Verge, il s’agit d’une autre tentative de Snapchat pour fidéliser ses utilisateurs face à une concurrence féroce avec TikTok et Instagram Reels. Les vidéos créées avec Story Studio peuvent être téléchargées directement sur Snapchat Spotlight, qui est une section publique dédiée aux vidéos d’une durée maximale de 60 secondes, ou aux histoires de l’utilisateur.

En octobre, Snapchat a annoncé une nouvelle façon de permettre aux créateurs de monétiser leur contenu avec les « Spotlight Challenges », qui offrent des prix en espèces pour encourager les utilisateurs à publier du contenu original sur le réseau social. TikTok et Instagram paient également les créateurs pour la publication de vidéos populaires.

La nouvelle application Story Studio est disponible gratuitement sur l’App Store. Il convient de noter que l’application n’est disponible que pour les utilisateurs au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni – et est exclusive à iOS.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :