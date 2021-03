Snap prépare un nouveau modèle de Spectacles, ses lunettes de mode pour enregistrer des Snaps, mais avec une approche différente. Les nouveaux Spectacles comporteront des écrans capables d’effets AR, selon un nouveau rapport de l’Information.

Le produit «n’est pas destiné au marché de la consommation mais s’adresse plutôt aux développeurs et aux créateurs», selon une personne familière avec le plan citée dans le rapport. Deux personnes ayant une connaissance directe de l’appareil ont également déclaré que la société avait relancé un effort de plusieurs années pour construire un drone.

Les Spectacles à venir seront capables de superposer les lentilles de Snapchat – une barbe virtuelle ou un arc-en-ciel, par exemple – sur le monde réel, ont déclaré les personnes familiarisées avec l’appareil. Les versions précédentes de Spectacles ne pouvaient pas montrer ces effets sur les lunettes elles-mêmes car elles manquaient d’écrans.

Snap pourrait annoncer ses nouveaux Spectacles lors de sa conférence annuelle des développeurs qui se tiendra virtuellement à la fin du mois de mai.

Les informations indiquent que les nouveaux Spectacles «seront capables de superposer les lentilles de Snapchat au monde réel» et que «les versions antérieures de Spectacles ne pouvaient pas montrer ces effets sur les lunettes elles-mêmes parce qu’elles manquaient d’écrans.»

Après des résultats mitigés avec les derniers modèles de Spectacles, Snap prévoit de se lancer dans la course AR, qui a déjà des concurrents comme Facebook, Apple et Microsoft. Tôt aujourd’hui, nous avons signalé l’effort de Niantic dans cette nouvelle ère de réalité augmentée.

Cette fois, Snap semble se concentrer sur l’approche d’un développeur, mais on ne sait pas combien cela va coûter et s’il aura l’attrait nécessaire. Les créateurs seraient également un marché cible pour les lunettes les plus avancées.

Snap semble également avoir changé d’avis sur la construction d’un drone. Le projet qui n’était pas une priorité il y a quatre ans l’est maintenant, selon les personnes familières avec le projet. On ne sait pas quand l’entreprise envisage d’expédier le drone ou quelles seront ses caractéristiques de différenciation.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: