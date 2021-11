SNAP Stock offre des opportunités pendant qu’il trouve pied

Snapchat (NYSE :SE CASSER) l’action a chuté de 35% en 35 jours, mais les investisseurs ne devraient pas trop s’inquiéter. Bien qu’il ait perdu tellement et rapidement, il est toujours en bonne forme dans l’ensemble.

Si vous regardez un an en arrière, l’action SNAP est en hausse de 35% et de 280% sur deux. De toute évidence, nous avons besoin de perspective pour juger clairement le stock ici. Au fil du temps, si les marchés sont plus élevés, il se portera également bien. Il a temporairement des difficultés à se stabiliser, la patience est donc de mise.

Le concept des médias sociaux est toujours bien vivant et n’est pas une mode. En fait, nous le faisons plus que jamais et cette tendance ne va que s’accélérer. Facebook (NASDAQ :FB) vient de conclure l’accord à ce sujet en annonçant que cela passerait au niveau supérieur dans les médias sociaux. Préparez-vous à l’impact, nous avons le métaverse à venir.

Métier à tisser d’opportunités d’actions SNAP

Je pense très certainement que le reste suivra sous une forme ou une autre. Par conséquent, sortez le pop-corn, ce sera un grand spectacle. Depuis quelque temps, Twitter (NYSE :TWTR) et les actions SNAP sont dans des cornichons similaires. Ils semblent tous les deux offrir des entrées raisonnables.

Mais les investisseurs tardent à s’engager à les acheter, et c’est l’occasion. La porte est ouverte pour le moment et mon choix des deux serait SNAP.

Les utilisateurs de la plateforme sont fidèles, l’entreprise dispose donc d’une base solide sur laquelle s’appuyer. Cela peut sembler coûteux pour un œil non averti, mais leurs données financières suggèrent le contraire. Le prix de vente de SNAP est de 20 et en ligne avec les goûts de Tesla (NASDAQ :TSLA). Bien que ce ne soit pas bon marché, l’entreprise se développe assez rapidement pour le justifier.

Au cours des quatre dernières années, la direction a quadruplé ses revenus. Ils ne pouvaient pas offrir ce genre de performances à bon marché. Il n’y a tout simplement pas de façon plus simple de l’énoncer. Par conséquent, l’évaluation n’est pas le problème actuel qui afflige l’action des prix de SNAP. Heureusement, la baisse de 35% est venue de niveaux extrêmement élevés. Le rebond du fond pandémique était trop féroce. Il a augmenté de 1000% de la mi-mars 2020 à septembre de cette année.

Il a grimpé de 50% pour commencer cet incroyable rallye à partir de son rapport sur les résultats d’octobre 2020. En revanche, l’événement de bénéfices le plus récent a eu la réaction exactement opposée. Lorsque la direction a annoncé ses bénéfices il y a trois semaines, le titre a chuté de 30 % et essaie toujours de reprendre pied. C’est là que réside l’opportunité, car ce couteau qui tombe a de la valeur.

Nous en avons déjà établi la partie fondamentale, mais les aspects techniques soutiennent également cette idée. Lorsqu’une action tombe dans une zone de conflit antérieure comme celle-ci, elle trouve souvent place. L’action SNAP approche des niveaux que les taureaux défendent depuis près d’un an. Il y a de fortes chances qu’ils livrent à nouveau une bonne bataille.

De plus, s’ils échouent, une situation similaire attend juste en dessous. En substance, je ne pense pas que l’environnement actuel justifie que l’action SNAP soit inférieure à 45 $ par action. Bien que ce soit 13% en dessous du prix actuel, il s’agit toujours d’une plate-forme fiable au cas où. De plus, à moins que le marché boursier ne corrige, les fans le prendront – jeu de mots voulu.

Laissez place au doute à court terme

Les investisseurs doivent admettre qu’il y a toujours place au doute. Surtout que du jour au lendemain, nous apprenons de nouveaux verrouillages. C’est une nouvelle ride mais qui pourrait apporter des offres aux plateformes de médias sociaux. Si nous sommes à la maison, nous sommes plus souvent sur les réseaux sociaux.

Ce sont des conditions macroéconomiques uniques, il n’y a donc pas d’experts. C’est une raison suffisante pour que j’insiste pour laisser place à l’erreur dans tous les métiers. Les investisseurs seraient avisés d’attendre ou de prendre des positions partielles pour commencer.

Il existe également un risque persistant de la part de ceux qui croient qu’il faut combler toutes les lacunes des graphiques. Cet incroyable pop de revenus de l’année dernière en a laissé un énorme ouvert. Ce sont des trous physiques dans le graphique boursier qui pourraient devenir des aimants. Toutes les lacunes ne sont pas comblées, mais celle-ci a l’air tentante. Cela pourrait prendre une correction à l’échelle du marché ou un événement Black Swan pour que les actions instantanées y aillent.

