Snapchat affiche de solides résultats au deuxième trimestre, y compris une augmentation record de ses revenus

Snapchat a publié ses derniers résultats, affichant une solide augmentation du nombre d’utilisateurs actifs et une augmentation significative des revenus, alors que la plate-forme continue d’affiner ses offres et d’établir son créneau dans l’industrie.

Tout d’abord, sur les utilisateurs – Snapchat a ajouté 13 millions d’actifs quotidiens supplémentaires au deuxième trimestre, passant à 293 millions, ce qui représente une augmentation de 23% d’une année sur l’autre.

Après une période de résultats d’utilisation instables à la suite du lancement d’Instagram Stories, qui reproduisait l’une des fonctionnalités principales de l’application, Snapchat a depuis travaillé sur son réalignement pour aider les amis à maintenir une connexion plus directe, ce qui a vu l’application regagner du terrain. sa dynamique de croissance et dynamiser l’utilisation globale.

Snapchat connaît sa croissance la plus importante en Inde, représentée dans le graphique « Reste du monde » ci-dessus, où la version Android améliorée de l’application s’est propagée, en particulier à la suite de l’interdiction de TikTok dans la région.

Snap a cherché à capitaliser sur cela en ajoutant du contenu spécifique à l’Inde, avec 24 nouvelles chaînes indiennes de découverte ajoutées au cours du trimestre, tandis qu’il gagne également du terrain sur le marché avec sa réplique TikTok « Spotlight », qui, une fois de plus, a continué croissance de l’utilisation.

Un élément clé de la croissance de Spotlight a été les paiements des créateurs de Snapchat pour le meilleur contenu, qui ont commencé à 1 million de dollars par jour, mais ont depuis été révisés à la baisse à «millions par mois». Certains créateurs de Spotlight ont signalé des frustrations quant à l’obtention de leurs paiements Spotlight, mais l’attrait supplémentaire d’être payé uniquement pour du contenu a fait de Spotlight une option attrayante, contribuant à augmenter l’utilisation de Snap.

Mais ce financement ne sera pas durable pour toujours, les coûts supplémentaires augmentant considérablement le «coût des revenus» de Snapchat au cours du premier semestre.

Compte tenu de cela, Snap espère éventuellement s’éloigner de ses paiements Spotlight, avec l’introduction d’un nouveau processus de don de fans via Snap Tokens, ce qui pourrait faire de Spotlight un écosystème plus autonome.

Les créateurs resteront-ils sans l’attrait de millions de « prix » pour leurs créations ? Il semble que Snap va bientôt le découvrir.

Sur le plan des revenus, Snap a enregistré une énorme augmentation de 116% en glissement annuel à 982 millions de dollars pour la période.

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un grand bond par rapport au premier trimestre et même à la période la plus occupée du quatrième trimestre. En conséquence, les actions de Snap ont augmenté de 13,9%, le marché étant soutenu par une augmentation inattendue.

Il convient de noter en particulier les statistiques de revenu moyen par utilisateur (ARPU) de Snapchat, qui montrent que la société gagne du terrain sur tous les marchés.

Le plus gros point positif ici est la tendance à la chasse. L’ARPU américain de Snap est bien plus élevé, mais ses offres commerciales sont bien plus établies aux États-Unis, et le fait que les chiffres européens augmentent maintenant est un bon signe pour ses perspectives d’avenir, avec ses chiffres pour le «reste du monde» également susceptibles d’attraper vers le haut, sur la base de cette tendance.

En effet, Snap a mis en évidence ses opportunités élargies dans une présentation séparée aux investisseurs, avec ce graphique montrant son potentiel d’expansion, sur la base de ces tendances.

Au fil du temps, Snapchat a le potentiel de connaître une expansion significative dans ces régions, la plate-forme ne cherchant que maintenant à faire passer ses opérations dans de nombreux domaines au niveau supérieur. Au fur et à mesure qu’elle établit sa base et étend son impact local, le potentiel est là pour une croissance énorme.

Pour les spécialistes du marketing, c’est un point clé – la portée et l’influence de Snap auprès d’un public plus jeune sont énormes, et il semble s’étendre à ce segment dans de plus en plus de régions.

Entre autres statistiques et notes, Snap indique également que son élément Jeux est de plus en plus utilisé, avec 30 millions d’utilisateurs jouant désormais à des jeux dans l’application chaque mois.

Snap cherche également à étendre davantage sa programmation Discover, en fonction de la demande des utilisateurs – et sur ce front, Snap ouvre vraiment la voie en termes de programmation vidéo de nouvelle génération, qui s’aligne sur l’évolution des habitudes de consommation.

La nature courte et épisodique du contenu Discover semble plus attrayante auprès des jeunes téléspectateurs, qui ont grandi en regardant des clips YouTube. Et avec cela, Snap pourrait créer la prochaine génération de contenu télévisé, au moins en termes d’émissions rapides à grignoter qui peuvent être consommées n’importe où et à tout moment.

Snap note également que ses nouvelles options de numérisation de caméra gagnent du terrain auprès des utilisateurs :

“Nous avons introduit plusieurs nouvelles catégories pour Scan, y compris la mode et la nourriture, qui est déjà utilisée par plus de 170 millions de Snapchatters chaque mois pour identifier les races de chiens et les plantes, découvrir des recettes et acheter des vêtements.”

Mais ce dernier point est là où Snap regarde vraiment. La prochaine phase de Snapchat le verra probablement se pencher davantage sur la RA et les vêtements numériques, avec des articles numériques sponsorisés disponibles dans l’application et de nouveaux outils de dimensionnement AR pour aider à convertir ces articles en achats réels.

Snap est étonnamment bien avancé sur le front de la RA, compte tenu de sa concurrence bien plus riche en ressources dans l’espace. En fait, à bien des égards, il mène la charge, avec sa connexion aux utilisateurs plus jeunes et son alignement sur les tendances à la hausse, le voyant potentiellement mieux placé pour faciliter l’adoption de la RA que d’autres fournisseurs plus importants.

Ce qui deviendra une considération plus importante à mesure que ses lunettes de nouvelle génération entreront en jeu.

“Je pense que la RA consiste à avoir une conversation avec le monde qui vous entoure.” Le dernier projet de RA de @ZachLieberman pour les Spectacles de nouvelle génération, « Poem World », fait sortir la poésie d’une page et l’intègre à votre environnement à l’aide de la RA. pic.twitter.com/TiCJCqtVEB – Lunettes (@Spectacles) 19 juillet 2021

La RA est le prochain niveau pour Snap, et bien qu’il constate une réponse positive et améliorée à ses outils existants et à sa programmation Discover en évolution, s’il peut exploiter ce même enthousiasme et le traduire dans la prochaine étape pour la RA, cela pourrait ouvrir une gamme d’opportunités majeures pour l’application.

Il semble être sur la bonne voie, ces résultats soulignant ses efforts.