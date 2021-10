Snapchat ajoute 13 millions d’utilisateurs quotidiens supplémentaires au troisième trimestre, maintenant jusqu’à 500 millions d’actifs mensuels

Snapchat a publié son dernier rapport sur les résultats, montrant une augmentation constante du nombre d’utilisateurs et de revenus, la plate-forme continuant de connaître une forte croissance sur les marchés en dehors des États-Unis et une croissance continue de son option Spotlight de type TikTok.

Tout d’abord, sur l’utilisation – au troisième trimestre, Snapchat est passé à 306 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, sa première fois au-dessus de 300 millions de DAU.

Il s’agit du quatrième trimestre consécutif de croissance de l’utilisation de l’application de plus de 20 % en un an, Snap connaissant à nouveau sa plus forte augmentation dans la catégorie « Reste du monde », qui a augmenté de 10 millions au cours de la période.

Snap a connu une croissance particulièrement forte en Inde cette année, alors que de plus en plus d’utilisateurs indiens se connectent en ligne et que la connectivité numérique progresse dans la région. Cela a aidé Snap à élargir ses opportunités, tandis que le PDG de Snap, Evan Spiegel, note également que le nombre mensuel d’utilisateurs actifs de l’application est désormais supérieur à 500 millions :

« Dont plus de 75 % des 13-34 ans aux États-Unis, au Canada, en France, au Royaume-Uni, en Australie et aux Pays-Bas ».

La portée de Snap auprès de la population plus jeune est énorme et reste l’élément clé de son succès. En termes de tendances d’utilisation spécifiques, cependant, Snap note que les histoires générées par les utilisateurs continuent de voir une baisse du temps total passé d’une année à l’autre.

Là où Snap connaît du succès, c’est avec Spotlight, son option vidéo courte et sa programmation Discover, qui continue de stimuler l’utilisation.

Snap indique que les téléchargements quotidiens de Spotlight ont plus que doublé au cours du dernier trimestre, tandis que le temps quotidien passé par utilisateur avec l’option continue d’augmenter.

Une partie de cette croissance a été la programmation de financement Spotlight de Snapchat, qui l’a initialement vu allouer 1 million de dollars de prix en espèces au total chaque jour aux clips Spotlight les plus performants. Snap a révisé cette approche en juin, passant à des « millions par mois » plus vagues de paiements, et cette mise à jour a contribué à réduire les coûts globaux de Snap, tandis que l’engagement de Spotlight a continué de croître, ce qui est un bon signe pour la fonction et le financement. programme comme point de départ de l’engagement.

Plus récemment, Snap a annoncé une autre révision de ses paiements Spotlight, qui verra les utilisateurs payés pour participer à des défis Spotlight plus normatifs, ce qui pourrait être un moyen de mieux guider le comportement des utilisateurs et de générer plus d’engagement avec l’option. Quoi qu’il en soit, la croissance constante de Spotlight souligne une fois de plus l’effet plus large de TikTok sur l’engagement dans l’application et la façon dont les utilisateurs cherchent de plus en plus à s’engager sur les plateformes sociales.

La programmation Discover de Snap, quant à elle, continue d’attirer plus de téléspectateurs.

Selon Snap :

« Nos partenaires de contenu continuent de connaître le succès sur notre plate-forme, avec 15 partenaires différents atteignant chacun plus de 50 millions de Snapchatters ce trimestre. Deux de nos nouveaux Snap Originals ont été lancés ce trimestre, « Meme Mom » et « Honestly Loren », et chacun a atteint plus de 10 millions de téléspectateurs.

Développant cela, Snap a annoncé une nouvelle série d’émissions Discover cette semaine, y compris, fait intéressant, une nouvelle émission avec l’influenceur TikTok Addison Rae.

Snap a également travaillé avec Charli D’Amelio sur du contenu exclusif, une autre star qui s’est fait connaître sur TikTok, et il sera intéressant de voir si Snap continue à débaucher des talents de TikTok, dans le but d’augmenter l’utilisation de Discover sur le dos de TikTok. popularité et portée.

« Nous introduisons également des contenus plus pertinents au niveau local à mesure que notre communauté se développe dans le monde entier. En France, nous nous sommes associés à M6, notre premier partenaire de diffusion français majeur pour le contenu de divertissement, pour apporter 400 épisodes de leurs émissions de télévision sur Snapchat. Dans la région MENA, nous nous sommes associés à ITP Media Group pour proposer plus de 200 épisodes d’émissions de certains des créateurs les plus importants et les plus influents de la région.

Cette programmation locale fournit un autre moyen à Snap d’augmenter sa traction sur plus de marchés, et comme vous pouvez le voir d’après le chiffre d’affaires moyen de l’application par utilisateur, il a encore beaucoup d’opportunités d’étendre son potentiel de revenus dans plus de régions.

En termes de chiffre d’affaires global, Snapchat a connu son premier trimestre de plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires, mettant en évidence son écosystème publicitaire qui se solidifie.

Et encore une fois, vous pouvez voir le potentiel, avec la grande majorité des revenus de Snap provenant des États-Unis, alors qu’il continue de renforcer sa présence sur d’autres marchés. Ceux-ci sont restés stables, mais il y a plus d’opportunités à venir, ce qui est un bon signe pour le succès continu de Snap.

L’un des principaux obstacles à une croissance plus importante des revenus, cependant, était la mise à jour ATT limitant les données d’Apple, qui, selon Snap, a eu un impact plus important que prévu.

« La nouvelle Apple a fourni [alternative] La solution de mesure n’a pas évolué comme nous l’avions prévu, ce qui a rendu plus difficile pour nos partenaires publicitaires la mesure et la gestion de leurs campagnes publicitaires pour iOS. Nous sommes restés très concentrés sur le retour sur investissement de nos partenaires publicitaires, et nous continuons de constater des performances solides et cohérentes sur notre plate-forme publicitaire sur la base de données de première partie et d’études d’impact sur les conversions, et nous travaillons à la création d’outils et de solutions de mesure flexibles de première partie. pour répondre aux divers besoins de nos partenaires publicitaires.

Afin d’atténuer ces impacts, Snapchat dit qu’il se concentre sur le développement de solutions supplémentaires de première partie et sécurisées pour la confidentialité afin d’aider les partenaires publicitaires à mesurer efficacement leurs campagnes dans les paramètres des nouvelles restrictions Apple. Ce que, vraiment, chaque plate-forme travaille maintenant à développer à la lumière des nouvelles limites de ciblage publicitaire.

Spiegel a également fait un léger clin d’œil aux prochains Spectacles compatibles AR de Snap dans ses remarques préparées, bien qu’il n’y ait toujours aucune information sur une date de sortie pour le moment.

« À plus long terme, nous investissons dans de nouvelles façons dont les gens peuvent interagir avec le monde physique qui les entoure, notamment en utilisant nos lunettes compatibles AR. »

La concurrence s’intensifie dans cet espace, Facebook lançant sa collaboration Ray Ban Stories, qui n’est pas encore compatible AR, tandis qu’Apple serait également sur le point de sortir ses premières lunettes AR. Compte tenu de l’énorme écart de ressources, vous vous attendriez à ce que Snap soit loin derrière les plus grands acteurs dans le développement de ses lunettes AR, mais la société est restée à l’avant-garde du changement AR et pourrait être bien placée pour capitaliser sur le prochain scène aussi, avec sa prochaine mise à jour Spectacles.

C’est un assez bon rapport pour Snap, avec des résultats solides, malgré les défis, et de bons indicateurs sur la croissance de l’engagement. L’application, au fil du temps, a trouvé sa niche, et étant donné le rôle de premier plan qu’elle joue désormais dans la connexion d’un public plus jeune et le développement continu de ses outils de RA, il y a beaucoup à aimer dans le potentiel continu de Snap.

Vous pouvez lire la mise à jour complète des performances de Snapchat pour le troisième trimestre 2021 ici.