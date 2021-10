Snapchat ajoute des fonctionnalités effrayantes pour Halloween, présentant ses derniers outils AR

Snapchat a annoncé une gamme de nouvelles fonctionnalités pour Halloween, notamment des objectifs thématiques, des costumes Bitmoji et un affichage Snap Map mis à jour pour l’événement.

Tout d’abord, sur les nouvelles fonctionnalités AR – liées au thème, tout en faisant la promotion des outils de contenu de marque avancés de Snap, Snapchat s’est associé à plusieurs marques, dont Walmart et Home Depot, sur une série de lentilles d’Halloween personnalisées.

Parmi les différentes options, Walmart propose une nouvelle expérience AR de costume d’Halloween, Mars-Wrigley a lancé un « portail de la maison hantée », qui utilise un suivi du corps 3D avancé, tandis que Home Depot a un nouvel objectif squelette de 12 pieds.

Les Lenses agissent essentiellement comme une vitrine pour les outils de RA évolutifs de Snap pour les marques, qui verront un engagement supplémentaire en ligne avec l’événement, que Snap utilisera sans aucun doute dans les futurs arguments des marques sur le potentiel de la RA pour leurs campagnes.

Snap’s s’est également associé aux créateurs de réalité augmentée pour célébrer le 90e anniversaire de Frankenstein, avec une gamme de lentilles sur le thème de Frankenstein également ajoutées à l’application.

En plus de cela, Snapchat a ajouté sa propre lentille de loup-garou, qui utilise la technologie de « maillage corporel » de niveau supérieur de Snap pour créer une expérience plus immersive et réactive.

Comme expliqué par Snap :

« [Body mesh] applique des effets personnalisés au corps qui s’adaptent automatiquement à chaque Snapchatter individuel, tandis que la technologie de morphing corporel transforme le corps d’un Snapchatter en la forme d’un personnage spécifique.

Les lentilles d’Halloween supplémentaires de Snap utilisent également la « segmentation du vêtement supérieur », qui modifie numériquement vos vêtements du haut du corps, et « le monde transformation’, qui applique des changements et des effets réalistes aux objets et environnements environnants.

Snapchat a également ajouté une gamme de vêtements Bitmoji pour habiller vos personnages dans l’application :

Alors que la Snap Map a également reçu une cure de jouvence effrayante:

Halloween devrait être une célébration majeure cette année, dans un contexte de fermetures réduites et de réglementations en matière de distanciation, permettant un retour à des approches et des événements plus traditionnels. Et avec 77% des Snapchatters prévoyant d’utiliser l’application pendant Halloween, il est logique que Snap, en particulier, se penche, tout en offrant une autre opportunité de présenter ses derniers outils et fonctionnalités de RA, qui progressent de plus en plus chaque jour.

Les fonctionnalités Halloween de Snap seront actives dans l’application au cours de la semaine prochaine.