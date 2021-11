Snapchat ajoute un nouveau cours de certification pour aider à développer une expertise dans les annonces Snap

Snapchat a ajouté un nouveau cours de certificat en optimisation publicitaire à sa plate-forme de formation Snap Focus, offrant une autre voie pour développer votre expertise en matière de publicités Snap et présenter votre compréhension de la plate-forme à titre officiel et reconnu.

Comme expliqué par Snap :

« Gestionnaire de publicités Snapchat L’optimisation est un parcours de certification en cinq cours conçu pour aider les planificateurs médias, les acheteurs et les stratèges à générer des rapports et à optimiser les résultats de l’entonnoir complet sur Snapchat. À la fin de ce cours, vous aurez acquis une compréhension plus approfondie des outils et des ressources disponibles pour signaler et mesurer les performances des campagnes, ainsi que la façon d’appliquer ces apprentissages pour optimiser et améliorer les résultats des campagnes.

Le cours s’ajoute à l’offre de formation de la plate-forme en évolution progressive de Snap, qui comprend également des cours de création AR disponibles sur sa plate-forme Lens Studio.

Snapchat a lancé son premier cours de certification publicitaire en juillet, avec son programme « Activation de campagne du gestionnaire de publicités », qui se concentrait sur des éléments tels que les tests fractionnés, la mesure multicanal et d’autres aspects clés de la configuration de votre campagne publicitaire.

Ce nouveau cours approfondit la maximisation de vos résultats, avec la structure du programme divisée en cinq éléments clés :

Visualiser les données de campagne – Créez des rapports personnalisés pour répondre à vos besoins, surveillez rapidement les performances et déterminez les optimisations.

Résoudre les problèmes de performances de la campagne – Identifiez et résolvez les non-performances dans vos campagnes et résolvez les problèmes liés aux enchères, au budget et à la création.

Optimiser les performances en vol – Ajustez les paramètres de diffusion pour augmenter l’efficacité de la campagne ainsi que les leviers qui peuvent augmenter l’engagement de votre public cible.

Appliquer les apprentissages aux futures campagnes – Utilisez Split Tests et Delivery Insights pour informer les futures campagnes et élargir votre audience.

Obtenir de l’aide publicitaire – Découvrez la meilleure façon d’obtenir de l’aide de l’assistance publicitaire via le centre d’aide aux entreprises et le chat en direct.

Le nouveau composant comprend également un aperçu détaillé de la façon dont Snapchat utilise le suivi SKAdNetwork d’Apple et de la manière dont cela influencera vos résultats de performance. SKAdNetwork est la principale option de suivi qu’Apple propose désormais à la suite de sa mise à jour de confidentialité iOS 14.5.

Chaque élément du cours prend environ 10 minutes à compléter, tandis que vous disposez de 60 minutes pour terminer l’examen final. Et ce n’est pas un cours fragile – j’ai échoué à ma première tentative, à 60 % correct, parce que je me suis précipité pour voir s’il s’agissait d’un test de cupcake, conçu pour que les utilisateurs se sentent bien dans leur peau, au lieu de se concentrer sur l’éducation, afin pour encourager plus de dépenses (de nombreux cours similaires sont comme celui-ci).

Le cours couvre une gamme d’éléments complexes de la plate-forme publicitaire de Snap et fournit des procédures pas à pas et des explications, qui vous permettront de mieux comprendre ces éléments.

À la fin du programme, si vous réussissez le test final (avec une note supérieure à 80%), vous obtenez ce certificat numérique accrocheur pour montrer votre expertise en publicité Snap.

C’est un bon aperçu des éléments plus approfondis de la plate-forme publicitaire de Snap et des différentes fonctions à votre disposition, qui vous aideront à dépanner et à rendre compte de vos résultats.

Vous pouvez trouver le nouveau Snapchat Ads Manager Cours d’optimisation dans la plateforme éducative Snap Focus.