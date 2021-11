Snapchat ajoute un autre élément à sa fonction « Scan » avec l’ajout de « Food Scan » en partenariat avec Allrecipes, qui aidera les utilisateurs de Snap à trouver des recommandations de recettes en scannant simplement les ingrédients dont ils disposent à un moment donné.

L’inspiration de recette dont nous avions tous besoin. Bonjour, Food Scan ! ???? Ouvrez simplement votre Snapchat

???? Pointez votre appareil photo sur un ingrédient

???? Appuyez et maintenez pour numériser

???? Commencez à explorer des recettes pic.twitter.com/O8PK0jgg3A – Snapchat (@Snapchat) 16 novembre 2021

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, la nouvelle intégration fournira des recommandations de recettes basées sur le ou les aliments que vous numérisez via la caméra Snap. Vous alignez simplement l’élément dans la caméra Snap, puis maintenez votre doigt enfoncé sur l’écran et cela déclenchera le processus de numérisation et produira des correspondances de recettes pertinentes en réponse.

Cela pourrait vous aider à vous inspirer davantage pour vos choix culinaires, tandis que des options de numérisation supplémentaires telles que « Nutrition Scan » peuvent également vous donner un aperçu plus approfondi des considérations de santé des aliments emballés, ce qui pourrait également vous aider à faire des choix plus sains.

Ce qui pourrait bien s’avérer très populaire. L’intérêt pour les services de livraison de kits de repas comme Blue Apron a considérablement augmenté au cours de la dernière année, et bien que l’analyse des aliments que vous avez disponibles dans votre cuisine ne garantira pas que vous disposez de tous les éléments nécessaires pour préparer un repas complet, ayant la capacité obtenir des idées pourrait être tout ce dont certaines personnes ont besoin pour élargir leurs horizons alimentaires et éviter de manger les mêmes choses en alternance.

En plus de cela, Snap’s Food Scan renverra également des faits alimentaires de Wikipedia, ce qui pourrait être un autre moyen d’en savoir plus sur ce que vous mangez, élargissant ainsi la découverte de recettes.

Snapchat a progressivement étendu sa fonctionnalité de numérisation, avec la capacité d’obtenir désormais des informations sur les vins en scannant l’étiquette, d’en savoir plus sur les races de chiens, les plantes et la musique, et d’obtenir des recommandations de produits basées sur une image, le tout via l’appareil photo Snap.

La fonction n’a pas connu autant de battage médiatique que ses fonctionnalités AR à la pointe de la tendance, mais lors de son dernier événement Partner Summit en mai, Snap a signalé que plus de 170 millions de personnes utilisaient désormais son outil d’analyse chaque mois. La base d’utilisateurs actuelle totale de Snap est de 500 millions de MAU, ce qui signifie qu’environ 34% des utilisateurs de Snapchat cherchent régulièrement à numériser des éléments via la caméra Snap pour obtenir plus d’informations via l’option.

Sur la base de cet intérêt, Snapchat a depuis décidé de se concentrer davantage sur Scan, en le plaçant au premier plan dans l’application, ce qui pourrait voir l’utilisation augmenter encore plus, tandis que les fonctionnalités étendues inciteront également plus de personnes à utiliser Scan pour divers besoins.

L’évolution de Scan va de pair avec le passage à la RA et la superposition de contenu numérique sur votre vision du monde réel – et Snapchat note qu’à terme, ses éléments de numérisation seront intégrés dans une expérience Spectacles entièrement compatible avec la RA.

« Grâce au développement continu de Scan, nous construisons la prochaine génération d’ordinateurs personnels autour du point de vue du consommateur, avec des informations et des divertissements immédiatement accessibles lorsque les gens se connectent avec des amis, découvrent le monde et font avancer les choses.

Snap travaille sur cette prochaine étape pour Spectacles, tout comme Facebook et d’autres développent leurs propres appareils portables AR, qui déplaceront l’interconnexion entre en ligne et hors ligne à un tout autre niveau.

Finalement, Scan jouera un grand rôle à cet égard, avec la capacité d’exécuter les mêmes scans via vos lunettes, ce qui signifie que vous pouvez simplement appuyer sur le bouton sur le côté de vos lunettes pour obtenir le même aperçu dans votre affichage tête haute.

En tant que tel, ce n’est pas seulement la fonctionnalité immédiate que Snap construit, mais l’expansion de Scan facilitera le prochain niveau de connexion AR, ce qui finira par faire de Scan un élément très important de l’offre plus large de Snap.

Food Scan est une autre partie de cela, et de la mission en constante expansion de Snap en RA plus largement.