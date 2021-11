Snapchat cherche à étendre l’utilité de sa fonction Snap Map, avec l’ajout d’une nouvelle bascule « Calques » qui permettra aux utilisateurs de modifier le focus de l’affichage de la carte.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, la nouvelle bascule Calques de Snap, en haut à droite de l’affichage Snap Map, permettra aux utilisateurs de choisir parmi différentes options de présentation sur la carte.

La première option, « Mémoires », sera Mettez en surbrillance certains de vos meilleurs moments Snap des 12 derniers mois, liés aux endroits où ils se sont produits. ‘Explore’, quant à lui, présentera des Snaps publics de divers endroits, vous donnant plus d’informations sur ce qui se passe dans le monde.

Les options variables offrent plus de capacité à utiliser la Snap Map à des fins différentes, ce qui pourrait amener plus d’utilisateurs à s’engager avec l’écran pour revivre des expériences passées et en savoir plus sur leur environnement, en plus de se connecter avec des amis et de découvrir des entreprises locales.

Snap travaille également sur d’autres couches à ajouter, y compris les « couches partenaires », qui permettront aux marques de parrainer certaines listes de cartes pour aider à promouvoir leur entreprise.

Snap a annoncé pour la première fois Layers lors de son sommet des partenaires en mai, où il a expliqué que les entreprises pourront éventuellement ajouter des données directement à leur propre carte. Il passe maintenant à l’étape suivante, et avec plus de 250 millions de Snapchatters s’engageant régulièrement avec Snap Map, cela pourrait être une bonne option pour promouvoir votre entreprise et se connecter via une superposition plus dédiée et moins encombrée à l’écran.

Il sera intéressant de voir si cela change l’engagement des utilisateurs avec la carte, et quelles autres options Snap pourrait chercher à ajouter pour stimuler l’interaction.

La nouvelle bascule de calques de Snap est déployée à partir d’aujourd’hui.