Snapchat annonce de nouvelles mises à jour pour son outil d’analyse, y compris de nouvelles options d’achat d’analyse

Snapchat a annoncé une nouvelle mise à jour de ses outils d’analyse, qui offrira plus de moyens d’utiliser la Snap Camera pour découvrir des informations supplémentaires et faciliter des actions plus directes en fonction de ce que vous voyez.

Snapchat a ajouté son option de numérisation pour la première fois il y a deux ans, offrant aux utilisateurs de Snap un autre moyen de glaner des informations via l’application. Et bien qu’il ne soit pas devenu un élément essentiel, Snap a continué à ajouter plus de fonctionnalités à l’outil au fil du temps, et avec les gens maintenant plus habitués à scanner les codes-barres dans le cadre des efforts de traçage COVID-19, cette action est maintenant devenue plus habituelle, offrant plus d’opportunités pour les outils de Snap à cet égard.

Tout d’abord, Snapchat rend la fonction de numérisation plus centrale, en la plaçant directement sur l’écran principal de l’appareil photo de l’application.

Comme vous pouvez le voir ici, l’option Numériser se trouve maintenant au milieu de la barre de fonctions inférieure de l’application.

Comme expliqué par Snap :

“Cette mise à jour place le bouton Scan à l’avant et au centre de l’appareil photo principal, ce qui permet de trouver plus facilement que jamais des expériences amusantes et utiles dans des catégories telles que la mode, la nourriture, les plantes et plus encore.”

Cela, idéalement, incitera plus d’utilisateurs à essayer Scan et à voir ce que l’outil offre, ce qui pourrait aider à augmenter l’adoption et l’utilisation.

Ce qui joue un rôle clé dans cette prochaine mise à jour – Snap déploie également une nouvelle expérience d’achat, directement via Scan, qui fournira des correspondances de produits spécifiques en fonction de l’image de votre produit numérisé.

Comme la plupart des plateformes sociales, Snapchat s’est lentement déplacé vers le commerce électronique et a facilité des options d’achat plus directes dans l’application. Snap a mis l’accent sur la RA à cet égard, avec des outils d’essai avancés et des options de dimensionnement numérique, tout en cherchant également à intégrer davantage d’options de vêtements numériques, comme des produits pour vos personnages Bitmoji.

Cela indique l’intérêt croissant pour les objets virtuels et le concept Metaverse, où votre avatar numérique deviendra de plus en plus une représentation de vous-même. C’est un autre élément sur lequel Snap travaille, en s’assurant qu’il reste en contact avec ce concept en évolution, mais la valeur plus pratique et immédiate de ses mises à jour Scan aidera à mieux faire le lien entre ces deux éléments et facilitera un lien plus direct entre les concepts d’achat réels et virtuels. .

En plus de cela, les utilisateurs de Snap pourront également utiliser Scan pour acheter via des images pré-capturées, pas seulement de nouvelles prises dans l’application.

« Les gens adorent prendre des captures d’écran de ce qu’ils voient en ligne et y revenir plus tard, et avec Scan, nous rendons cela plus facile que jamais. Appuyez simplement sur vos captures d’écran et utilisez la technologie Scan pour trouver et acheter ces tenues avec des capacités d’achat via Memories.

Les nouveaux éléments d’achat Scan sont déployés par étapes sur iOS et Android à partir d’aujourd’hui, avec Shopping from Memories prévu pour les mois à venir.

Et enfin, Snapchat déploie également sa nouvelle fonctionnalité de raccourcis de caméra pour tous les utilisateurs.

« Les raccourcis de la caméra suggèrent des modes de caméra, des objectifs et des bandes sonores correspondant à ce qui est vu via la caméra Snapchat. Aujourd’hui, les raccourcis de l’appareil photo commenceront à être déployés auprès de 100 % des utilisateurs d’iOS dans le monde. »

L’ajout ajoute une autre façon d’utiliser les outils de détection évolutifs de Snapchat pour améliorer votre utilisation dans l’application.

L’évolution de Scan va de pair avec le passage à la réalité augmentée et la superposition de contenu numérique sur votre vision du monde réel, et Snapchat note que, à terme, ses éléments de numérisation seront intégrés dans une expérience Spectacles entièrement compatible avec la réalité augmentée.

« Grâce au développement continu de Scan, nous construisons la prochaine génération d’ordinateurs personnels autour du point de vue du consommateur, avec des informations et des divertissements immédiatement accessibles lorsque les gens se connectent avec des amis, découvrent le monde et font avancer les choses.

Snap travaille sur cette prochaine étape pour Spectacles, tout comme Facebook et d’autres développent leurs propres appareils portables AR, qui déplaceront cette interconnexion entre en ligne et hors ligne à un autre niveau entièrement.

Le scan est en quelque sorte un précurseur de cela, et comme indiqué, avec l’adoption plus large du scan de code QR comme mesure de suivi pour aider à atténuer la propagation de COVID-19, c’est maintenant le bon moment pour Snap de faire un plus grand effort pour faciliter cette connexion de l’appareil, plus que par le passé.

Ces nouveaux ajouts offrent plus de fonctionnalités et plus d’utilité pour ses options de numérisation, ce qui pourrait en faire un élément plus important dans l’expérience Snap.

Et au fur et à mesure que ce développement se poursuit, les spécialistes du marketing devraient en prendre note et réfléchir à la manière dont les mêmes fonctions pourraient s’aligner sur leurs efforts promotionnels.