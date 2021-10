Snapchat annonce un nouveau partenariat avec WPP pour faire progresser l’adoption de la RA et du commerce électronique

Snapchat a annoncé un nouveau partenariat avec le géant de la publicité WPP qui verra les deux travailler ensemble sur de nouveaux projets qui faciliteront la création d’annonces AR pour les clients WPP, aidant à faire progresser les options d’annonces numériques pour de nombreuses autres entreprises à travers le monde, tout en renforçant l’offre de Snapchat. potentiel de revenus.

Comme expliqué par WPP :

« En mettant particulièrement l’accent sur le commerce électronique, le partenariat combine la technologie AR de pointe de Snap avec les capacités intégrées de WPP dans les domaines de la création, des médias, du commerce et de la technologie, permettant aux clients de WPP de mieux se connecter avec leurs clients sur la plate-forme Snapchat et d’obtenir des résultats commerciaux significatifs via AR. . “

La mention du commerce électronique ici est importante, Snap travaillant sur une gamme de nouveaux outils AR pour faciliter la découverte du commerce électronique, y compris une gamme croissante d’outils numériques « d’essai », ainsi que des produits virtuels pour les avatars numériques, un domaine d’intérêt croissant .

L’objectif principal de la collaboration sera le développement d’un nouveau ‘AR Lab’, qui facilitera la création de campagnes publicitaires AR, donnant aux clients WPP un accès exclusif aux fonctionnalités AR avancées de Snapchat.

Snap collaborera également avec WPP sur de nouveaux produits et technologies, et fournira un aperçu des tendances des utilisateurs, tout en formant également le personnel de WPP sur l’évolution des outils et des techniques de RA.

« Le partenariat développera davantage la capacité AR de WPP grâce à un programme d’apprentissage et de développement structuré via l’AR Lab Academy, un programme de formation inédit dans l’industrie centré sur la technologie et les produits AR. Avec le soutien d’une équipe dédiée à Snap, le programme vise à certifier un minimum de mille employés WPP d’ici la fin de cette année.

Le partenariat est une grande victoire pour WPP et Snap. WPP exploite des agences régionales dans 110 pays et travaille avec de nombreuses grandes marques, offrant ainsi à Snap plus d’opportunités de présenter ses offres publicitaires aux grandes entreprises dépensières.

Cela donnera également à Snapchat plus d’élan et de ressources pour poursuivre son développement AR, et avec l’arrivée des lunettes AR et une adoption plus large de la technologie, cela pourrait aider Snap à rester à l’avant-garde du prochain changement clé, ce qui aidera faire passer le commerce électronique à l’étape suivante.

Et pour les clients de WPP, le potentiel est clair. Des recherches récentes commandées par Snap indiquent que d’ici 2025, près de 75 % de la population mondiale et presque tous les utilisateurs de smartphones seront des utilisateurs fréquents de la réalité augmentée.

En plus de cela, 94% des gens s’attendent à utiliser de plus en plus la RA à des fins d’achat.

Avec des fonctionnalités avancées, alignées sur l’essor du commerce électronique et une nouvelle technologie intégrant la RA dans le grand public, le partenariat pourrait contribuer grandement à garantir des opportunités importantes pour les deux entreprises.