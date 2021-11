Snapchat annonce un nouvel accord avec Sony Music pour étendre les options sonores dans l’application

Snapchat continue d’étendre ses options audio, cette fois via un nouvel accord avec Sony Music Entertainment, qui permettra aux Snapchatters d’incorporer encore plus de chansons dans leurs Snaps.

Comme vous pouvez le voir ici, le nouvel accord permettra aux utilisateurs de Snapchat d’incorporer des morceaux encore plus populaires dans leurs publications, offrant plus de potentiel créatif et plus de moyens pour les artistes d’obtenir des avantages promotionnels plus directs dans l’application.

Snapchat a lancé pour la première fois son option de clips musicaux en octobre dernier, qu’il a progressivement étendu depuis, plus récemment grâce à l’ajout d’extraits audio d’une gamme d’émissions de télévision et de films NBC, dans le cadre d’un nouvel accord avec NBCUniversal.

Cette nouvelle offre, encore une fois, offre plus d’options, tandis que Snap teste également de nouveaux formats et outils audio, y compris des objectifs sonores avec une chanson présélectionnée intégrée dans l’objectif.

« L’objectif transforme les images de n’importe qui pour apparaître comme s’il chantait une chanson, tandis que les objectifs sonores Cameo appliqueront des effets visuels pour vous mettre, vous et un ami, en vedette de votre propre vidéo musicale animée. »

Cela ajoutera encore plus de capacité créative, et la musique constituant un élément clé de l’expérience TikTok, il est logique que Snap s’aligne sur la même chose et cherche à fournir des options musicales plus attrayantes pour exploiter les tendances d’utilisation croissantes.

Ce à quoi Snap a toujours été très bon. Alors que Facebook a eu du mal à créer des outils de réalité augmentée viraux et avant-gardistes, malgré sa plus grande capacité à le faire, Snap a toujours été en mesure d’attirer plus d’attention et d’attirer plus d’utilisateurs vers son application, en proposant des objectifs et des options intéressants et attrayants. , chacun contribuant à maintenir sa position d’application de choix pour de nombreux utilisateurs plus jeunes.

Ces nouveaux types d’objectifs s’ajouteront à cela, tandis que, comme indiqué, l’incorporation de plus de musique, conformément aux tendances d’utilisation plus larges, est un autre moyen clé pour Snap de s’assurer qu’il maintient la connexion avec plus d’utilisateurs.