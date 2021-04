Snapchat compte désormais plus d’utilisateurs Android que sur iOS

Après des années de clients se plaignant que l’application Snapchat sur Android était inférieure à la version iOS, la société l’a reconstruite à partir de zéro en tant qu ‘«investissement». Il s’avère que cet investissement a porté ses fruits, la nouvelle application Snapchat ayant entraîné une augmentation considérable du nombre d’utilisateurs d’Android.

. rapporte que Snapchat a enregistré une augmentation de 22% du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens au cours du premier trimestre de 2021, avec environ 280 millions d’utilisateurs, dépassant légèrement les attentes des analystes. Plus de 50% de cette croissance provenait de l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Avec une telle croissance mondiale, une grande partie de la base d’utilisateurs étendue se trouve sur Android plutôt qu’iOS. C’est en grande partie grâce à l’application Snapchat remaniée pour Android qui a fait ses débuts l’année dernière. L’application mise à jour a non seulement amélioré la qualité d’image et les performances, mais également une prise en charge linguistique étendue et ajouté du contenu conçu pour d’autres régions.

Notamment, Snapchat compte désormais plus d’utilisateurs sur Android que sur iOS, une première pour la plateforme sociale et un témoignage de l’importance d’une application de qualité.

Snap a entrepris de reconstruire son application Android, qui luttait contre des bugs techniques, en 2018. La base d’utilisateurs Android de Snapchat dépasse maintenant pour la première fois celle d’Apple iOS, a déclaré la société. Alors que de plus en plus de personnes téléchargeaient la nouvelle application en dehors des États-Unis, où les téléphones Android dominent sur les iPhones, Snap a ajouté la prise en charge de plus de langues et ajouté plus de contenu multimédia destiné au public de certains pays.

