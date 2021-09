Snapchat consacre des lentilles AR à chaque semaine de la mode – WWD

La fixation de la mode de Snap a amené le développeur de Snapchat à déployer neuf nouvelles lentilles de réalité augmentée liées aux semaines de la mode à venir tout au long du mois, en commençant par New York, a déclaré la société à WWD.

La société de médias sociaux proposera trois objectifs pour New York, avec deux objectifs pour chacune des autres villes – Londres, Milan et Paris – en lançant au début de chacun de leurs événements respectifs. Les visuels tiennent compte des tendances distinctes qui sont fortes dans chaque lieu.

Les Snapchatters soucieux de leur style peuvent s’attendre à une gamme de vêtements virtuels conçus par les créateurs de Lens sous la direction de Rajni Jacques, responsable mondial des partenariats mode et beauté de Snap.

“En utilisant la dernière technologie d’essai AR de Snap, les créateurs ont été chargés de construire leur propre vision des vêtements AR, en s’inspirant des tendances de la mode dans les grandes villes de la semaine de la mode”, a expliqué Jacques. “Notre objectif avec ce projet était finalement de fournir aux Snapchatters et aux amoureux de la mode un accès facile à des expériences d’essai AR uniques et engageantes, non seulement pour s’amuser, mais aussi pour s’inspirer de l’utilisation de la mode AR sur Snapchat.”

Elle a conseillé l’équipe sur des thèmes qui, par exemple, affluent les New-Yorkais et ce que ses projections lui disent. “New York a tendance à être guidée par des silhouettes et des styles classiques”, a-t-elle déclaré. “Mais ces derniers temps, nous voyons des vêtements volumineux et ludiques faire leur retour sur les podiums de New York.”

Bien sûr, ce n’est pas la première incursion de Snapchat dans les objectifs de mode. Une variété de marques ont sauté dans le train AR de la plate-forme, de New Balance à Christian Dior Couture. Dans ces exemples, tous deux axés sur les baskets, les lentilles respectives ont atteint plus de 7,3 millions d’utilisateurs (New Balance) et ont recueilli plus de 2,3 millions de vues organiques via le nouveau profil commercial de Snapchat (Christian Dior).

Cependant, les chaussures n’ont pas les mêmes défis que les vêtements. Cela peut rendre cette campagne de lentilles particulière plus intrigante, en tant qu’extension de la poussée totale de Snap dans les vêtements numériques.

La société a dévoilé ses travaux de développement sur la technologie des tissus virtuels et des maillages corporels en mai lors de son Snap Partner Summit, ce qui a clairement indiqué ses intentions d’éclairer la mode virtuelle.

Carolina Arguelles, responsable du marketing produit mondial de Snap pour la RA, a expliqué le défi à WWD à l’époque : « Il est très difficile d’essayer des vêtements en RA aujourd’hui. Il est vraiment difficile que cela soit réaliste et s’adapte à votre taille, à votre style et à votre coupe uniques, et que ce tissu soit représenté naturellement », a-t-elle déclaré. “Il devrait bouger comme il est censé se déplacer à cause de choses comme la gravité – ce sont des choses qui ont été très difficiles à résoudre d’un point de vue technologique.”

Selon l’entreprise, elle réalise des gains sur ce front, mais le défi ne sera pas relevé du jour au lendemain. En effet, les travaux sont toujours en cours. Les derniers objectifs ne sont qu’une autre étape dans l’évolution de la mode AR de Snap.

“La technologie utilisée pour alimenter bon nombre de ces lentilles s’appuie sur notre nouveau modèle d’apprentissage automatique de simulation de tissu”, a déclaré Arguelles à WWD, à propos des débuts nouveaux et à venir de la réalité augmentée. “Cela permet à la caméra de comprendre comment visualiser les tissus – le faire bouger, se plier, se froisser comme un tissu naturel le ferait en fonction de votre mouvement.”

Elle a qualifié les derniers développements d'”améliorations critiques pour inaugurer la nouvelle ère de la mode numérique”.

Alors que le concept de rencontre entre l’art et la science est devenu si cliché dans la conversation sur la mode et la technologie, il devient plus littéral dans ces vêtements virtuels. Parce qu’ils n’auraient pas pu arriver sans que la technologie de l’entreprise se mêle à l’expertise mode de Jacques et à l’imagination des créateurs de verres.

Plus de réflexions de Jacques sur les autres villes : « Londres est l’endroit où les jeunes créateurs ne se conforment jamais à la norme de la mode, comme les imprimés discordants et les silhouettes indisciplinées. Les « règles » de la mode sont censées être enfreintes sur les podiums de Londres. »

« Milan est la patrie des designs sensuels et élégants. Il s’agit de jouer sur la texture et d’avoir des combinaisons de couleurs féroces », a-t-elle déclaré, tandis qu’à Paris, la ville « est l’endroit où le drame vient jouer. Ici, l’imagination se déchaîne et le résultat est inoubliable.

Le créateur d’objectifs Snap, Michael Porter, s’est également inspiré du monde de l’art, en particulier de l’exposition Van Gogh : ” il a dit. « J’aime qu’avec la mode numérique, nous ne soyons pas contraints par la réalité. »

QReal, un autre créateur, “a imaginé un vêtement structuré numériquement qui contredit sa nature simplement en imitant la vivacité et l’énergie que vous avez avec les mouvements de votre corps.”

La créatrice Vitória Cribb a découvert qu’elle était attirée par les grandes couleurs et les thèmes de la nature, tandis que Joshua Keeney a créé un objectif « fantastique denim » qui s’inspire des « silhouettes larges et ludiques de la Fashion Week de Londres et des robes Vivienne Westwood ».

Leurs objectifs rejoignent les autres initiatives de la Fashion Week de Snap : le compte @SnapForCreators présentera des styles de rue, des défilés et des coulisses de Dior, Gucci, Tory Burch, Proenza Schouler, Christian Cowan, Cynthia Rowley, Sergio Hudson et d’autres. Selon la société, Batsheva Haart publiera également des partages sur le compte @SnapForCreator, ainsi que des publications sur la mode Spotlight, et Crescent Shay « Snapping in remote » et recréera des looks pour Spotlight.