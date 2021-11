Snapchat continue de faire progresser ses outils d’essai AR, pointant vers la prochaine étape des achats en ligne

Snapchat a fourni une nouvelle vitrine de ses outils d’essai AR en évolution via une nouvelle intégration pour ComplexCon, qui permet aux utilisateurs de Snap d’essayer virtuellement des t-shirts et des sweats à capuche de marque pour voir à quoi ils ressemblent dans l’application.

Ce n’est pas encore parfait. Les superpositions numériques ont toujours l’air un peu gonflées et ne sont pas parfaitement alignées sur les proportions des utilisateurs. Mais c’est un autre exemple des avancées croissantes de Snap en matière de cartographie corporelle, qui permettront éventuellement aux utilisateurs d’essayer tous les types de vêtements, alignés sur leurs options de taille personnelle et d’autres personnalisations, rationalisant l’activité d’achat dans l’application.

Snapchat propose déjà diverses options d’essai AR pour les campagnes publicitaires, notamment du maquillage, des lunettes, des bijoux, des chaussures et des sacs à main.

La société développe depuis un certain temps la prochaine étape des appareils portables numériques. En mai, Snap a travaillé avec Prada et Farfetch sur une série de projets d’essayage numérique, qui comprenaient des vêtements pour le haut du corps.

Snap a également acquis la société de dimensionnement numérique FitAnalytics en mars, qui fournit des outils pour faciliter des correspondances de produits plus précises, tout en collectant des données sur les préférences des clients.

La combinaison de ces développements a permis à Snap de faire des progrès significatifs dans ses superpositions AR, et tandis que Facebook et Apple travaillent également sur leurs propres options de produits virtuels, Snap semble tenir le coup sur le front de l’innovation, ce qui pourrait le voir jouer un grand plus grande partie dans la prochaine étape du commerce.

Alors que les tendances plus larges du commerce électronique devraient connaître un ralentissement en 2022, avec la réouverture des magasins physiques dans le monde, la dynamique des achats en ligne continuera de croître, la hausse au cours des deux dernières années ne faisant qu’exacerber une tendance existante à plus long terme. .

Comme vous pouvez le voir dans ce graphique, via Oberlo, les ventes de commerce électronique étaient déjà en hausse constante avant le coup de pouce COVID et sont en passe de dépasser les chiffres de l’année dernière sur la base du premier semestre de l’année. Cela, encore une fois, reculera probablement quelque peu en 2022, mais même ainsi, il semble probable que les ventes de produits en ligne se stabiliseront à un rythme nettement plus élevé qu’elles ne l’étaient en 2019, les tendances habituelles et la familiarité poussant désormais plus de consommateurs en ligne et incitant plus d’applications et des plates-formes pour offrir des options d’achat in-stream, afin de se pencher sur ce qui pourrait bien être le plus grand changement de consommation de cette génération.

Le changement est particulièrement marqué parmi les groupes de consommateurs plus jeunes, qui sont désormais habitués à trouver et à acheter des produits en ligne, tandis que des avancées telles que les achats en direct, proposant parfois des produits exclusifs, et les outils d’essai AR permettent aux consommateurs d’acheter de plus en plus facilement. leur appareil et restez au courant des dernières tendances sans avoir à vous précipiter au centre commercial local le jour de la sortie.

À certains égards, cela est également lié à leur personnalité en ligne, et il est intéressant de considérer comment nos mondes en ligne et hors ligne commencent également à fusionner, élargissant ainsi la valeur des achats numériques.

Par exemple, le joueur de la NBA Tyrese Haliburton portait récemment une paire de baskets ornée de son Bored Ape, une œuvre d’art NFT qu’il a achetée en ligne.

Comme vous pouvez le voir ici, une partie de l’attrait de ces œuvres d’art uniques réside dans le fait que les données de propriété sont stockées sur la blockchain, ce qui signifie qu’elles sont accessibles au public, vous pouvez donc rechercher chaque pièce en ligne et voir à qui elle appartient (via OpenSea).

Cela pourrait déclencher une nouvelle tendance consistant à réutiliser l’art acquis en ligne pour des articles de mode uniques et réels, en élargissant l’utilisation potentielle de tels objets au-delà, par exemple, en ornant votre avatar numérique de votre dernier skin.

Il sera intéressant de voir comment cette tendance se développe du point de vue du commerce électronique, et avec Instagram et Twitter explorant également leurs propres options de vitrine NFT sur les profils, vous pouvez voir comment ces tendances pourraient commencer à fusionner et à faciliter des cas d’utilisation supplémentaires.

Cela pourrait également ouvrir une gamme de nouvelles opportunités de marketing et de liens, se connectant éventuellement à la poussée croissante du métaverse. Personne ne sait avec certitude ce que sera le métavers pour l’instant, ni comment l’art numérique que vous achetez maintenant se traduira – un aspect probablement clé de leur future proposition de valeur. Mais même ainsi, il y a actuellement un élan important autour de cette poussée de niveau supérieur, et nous commençons à voir plus de façons dont les achats en ligne évoluent, et comment cela conduira ensuite à une plus grande fusion de vos identités en ligne et hors ligne.