Snapchat continue de s’écraser? Ces correctifs rapides fonctionnent généralement

Si Snapchat continue de planter sur votre smartphone, voici quelques solutions rapides pour résoudre le problème.

Snapchat peut souvent avoir des problèmes après les mises à jour, surtout si vous avez un ancien smartphone. Il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer pour résoudre le problème par vous-même. Cependant, si vous possédez un smartphone de plus de quatre ans, vous devrez peut-être envisager d’en acheter un nouveau.

Avant de vous lancer dans des correctifs de système d’exploitation spécifiques, vous devez toujours redémarrer l’application pour voir si cela résout des problèmes. Assurez-vous également que votre connexion est stable car les problèmes de WiFi peuvent parfois provoquer le plantage de Snapchat.

Snapchat continue de s’écraser – Android

Si vous avez un appareil Android, il existe une poignée de correctifs que vous pouvez essayer pour résoudre les plantages de Snapchat. Tout d’abord, essayez de vider le cache de l’application Snapchat pour voir si cela résout l’erreur. Parfois, les fichiers peuvent être corrompus, ce qui provoque le blocage de l’application Snapchat.

Comment vider le cache de Snapchat Snapchat icône de l’application Appuyez sur la touche ‘Informations sur l’application‘invite à ouvrir les paramètres.Vider le cachebouton ‘.Ouvrir Snapchat pour voir si les plantages sont résolus.

Si la suppression du cache a permis de résoudre le plantage de votre application Snapchat, tant mieux! Sinon, il y a encore quelques choses que nous pouvons essayer. Parfois, la suppression de l’application et sa réinstallation peuvent résoudre le problème.

Comment désinstaller et réinstaller SnapchatAppuyez et maintenez le Snapchat icône sur votre écran d’accueil.Désinstaller‘pour supprimer l’application. Google Play Store.Rechercher ‘Snapchat‘et retéléchargez l’application Connectez-vous et voyez si Snapchat continue de planter.

Parfois, une désinstallation rapide et une réinstallation de l’application résoudront les problèmes que vous rencontrez. Avant de supprimer l’application Snapchat, assurez-vous que vos souvenirs sont sauvegardés. Si vous avez activé la vérification de connexion, assurez-vous que vos codes de récupération sont disponibles.

Snapchat continue de planter – iOS

Si Snapchat continue de planter sur votre appareil iOS, il y a une poignée de choses que nous pouvons essayer de résoudre. Parfois, un manque d’espace disponible sur votre appareil peut provoquer des plantages d’applications. Si tel est le cas, vous devrez vider le cache de votre iPhone ou iPad.

Ouvrez le ‘Paramètres‘app sur un appareil iOS.Général, ‘puis trouver’Stockage iPhone‘et appuyez dessus. Faites défiler la liste des applications et trouvez SnapchatVérifiez l’espace de stockage utilisé par Snapchat.

iOS commande d’abord les applications qui occupent le plus d’espace. Si vous avez une application qui occupe une grande quantité d’espace que vous n’utilisez plus, envisagez de la décharger. Le déchargement supprimera l’application, mais conservera tous les paramètres. Supprimez l’application pour supprimer l’application et toutes les données associées de votre appareil.

Désinstaller et réinstaller l’application Snapchat sur iOS Appuyez et maintenez le bouton ‘Snapchat‘icône sur votre écran d’accueil.Appuyez sur la petite’X‘qui semble supprimer l’application. Ouvrez le’Magasin d’applications‘et rechercher’Snapchat.’Robinet ‘Installer‘pour réinstaller l’application et vous connecter.

Tous les problèmes de crash de Snapchat que vous aviez devraient être corrigés maintenant. Si ce n’est pas le cas, Snapchat peut avoir des problèmes lui-même. Le compte Twitter du support Snapchat est un compte officiel qui identifie les problèmes. Vérifiez-le pour voir s’il y a des problèmes auto-signalés avec Snapchat.

Pourquoi Snapchat reste-t-il à la traîne?

Si Snapchat reste à la traîne pendant que vous essayez de profiter des histoires d’amis, il y a plusieurs raisons. Tout d’abord, essayez de vérifier votre connexion Internet pour vous assurer qu’elle est stable. Parfois, être trop loin du routeur à la maison peut provoquer une connexion instable.

Parfois, effacer vos conversations Snapchat peut également résoudre les problèmes d’application en retard. Ouvrez Snapchat et cliquez sur «Paramètres». Recherchez ensuite « Actions du compte ». Enfin, sélectionnez la conversation de l’ami que vous souhaitez supprimer et choisissez « Effacer les conversations ».