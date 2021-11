Snapchat détectera les aliments et recommandera des recettes

18/11/2021 à 12:36 CET

L’appareil photo de l’application Snapchat recommandera désormais des recettes en fonction de la nourriture que vous avez dans votre cuisine. « Scan Food « est le dernier ajout à la fonctionnalité » scan » de l’application, qui permet également aux utilisateurs de identifier les plantes, les races de chiens et les vêtements.

Maintenant, lors de la numérisation d’un aliment, Les recettes contenant l’article apparaîtront, ainsi qu’un lien vers l’entrée Wikipedia pour l’ingrédient. Snap s’est associé à allrecipes.com sur la fonctionnalité, qui dit qu’il peut reconnaître plus de 1 200 articles et suggérer plus de 4 500 plats.

Cependant, comme la plupart de ces types de fonctions de recherche visuelle, elle n’est pas entièrement infaillible. Parfois, il échoue et des erreurs se produisent dans son développement. La fonctionnalité n’est pas non plus conçue pour fonctionner avec les aliments emballés : Snapchat a une fonctionnalité distincte qui peut analyser ces éléments pour obtenir des informations nutritionnelles, il ne pourra donc pas nous aider à comprendre quoi faire avec cette boîte aléatoire de sauce aux asperges sauvages de Carcaboso..