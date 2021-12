Snapchat dit avoir versé plus de 250 millions de dollars aux créateurs Spotlight en 2021

Snapchat a révélé qu’il avait versé plus de 250 millions de dollars de paiements via son programme de financement de contenu abrégé Spotlight en 2021, ce qui n’a pas toujours été une solution parfaite pour convaincre les créateurs, mais a aidé Snap à générer plus d’intérêt pour son propre TikTok. -comme une option car elle cherche à lutter contre la concurrence croissante dans l’espace.

Snapchat a lancé Spotlight pour la première fois en novembre de l’année dernière, dans le but de payer 1 million de dollars par jour aux créateurs de Spotlight, à répartir entre les clips les plus performants. Il a depuis été révisé à un «millions par mois» plus vague et a ajouté plus de qualificatifs au financement. Mais même ainsi, 250 millions de dollars sur 348 jours en 2021 constituent un investissement important, le financement étant partagé entre plus de 12 000 créateurs de courtes vidéos.

Cela signifie qu’en moyenne, les créateurs Spotlight qui ont été payés via le programme ont gagné plus de 20 000 $ chacun grâce à leurs clips.

Selon Snap :

« Nous avons été impressionnés par la positivité de notre communauté. Leurs talents, leurs passions et leurs perspectives uniques sont présentés sur Spotlight tous les jours, et c’est excitant de voir l’imagination des Snapchatters se déchaîner lorsqu’ils utilisent Creative Tools. En fait, plus de 65 % des soumissions Spotlight utilisent l’un des outils créatifs de Snapchat ou un objectif de réalité augmentée. »

À bien des égards, cela a été un gagnant pour Snap, mais, comme indiqué, la navigation n’a pas toujours été fluide, Snapchat ayant été contraint de réviser le programme au milieu de l’année après que les créateurs se sont plaints que leurs montants de paiement avaient considérablement diminué au fil du temps. , alors qu’ils ont également signalé des retards de paiement et d’autres problèmes, ce qui les avait gâchés dans l’expérience.

Ce qui est à l’opposé de l’impact escompté, avec le programme créé pour tisser des liens plus forts avec la communauté des créateurs. Une partie du problème ici est qu’une fois que Snapchat a mis en place un financement direct, les créateurs en sont rapidement venus à compter sur cet argent, et lorsqu’il a cherché à retirer ces fonds, cela a eu un impact direct sur leurs revenus.

Ce qui met en évidence un problème clé avec les programmes de financement direct, par opposition à une publicité autonome ou à un autre écosystème de créateurs. Mais peut-être que cette poussée initiale a encore donné à Spotlight un coup de pouce suffisant pour aider Snap à repousser la montée de TikTok et à empêcher ses utilisateurs de migrer vers la dernière application tendance.

Vraiment, c’est incroyable de considérer l’impact que TikTok a eu sur le paysage des médias sociaux.

Non seulement TikTok est-il désormais en passe d’atteindre 1,5 milliard d’utilisateurs à part entière, mais la popularité de la plate-forme a influencé les derniers ajouts de fonctionnalités dans presque toutes les autres applications sociales. En fait, TikTok est sans doute plus influent que tout autre outil de médias sociaux avant lui, et bien que la réplication ait toujours joué un rôle dans l’innovation et le développement des produits, la transition continue vers la vidéo en plein écran et en format court se transforme en interface utilisateur de divers outils, et pourrait bien être le plus grand changement global dans les habitudes de consommation dans l’histoire du média.

En ce sens, l’initiative Spotlight de Snapchat peut probablement être considérée comme un succès, étant donné la façon dont TikTok a dominé les tendances d’utilisation et est devenue la plate-forme de choix pour de nombreux jeunes utilisateurs. En ajoutant sa propre variante et en payant un créateur populaire, Snap a probablement jeté les bases d’une utilisation et d’un intérêt continus, ce qui a ajouté un autre élément à l’application, qui la maintiendra en phase avec ces tendances.

Et ce n’est pas encore fait :

« Au cours de l’année à venir, nous continuerons d’offrir une gamme d’opportunités pour répondre aux besoins des créateurs alors qu’ils divertissent notre communauté tout en développant leur marque. Et pour notre communauté, nous continuerons à faciliter encore plus le suivi et la visualisation du contenu de vos créateurs préférés, que ce soit sur Spotlight, Stories ou Discover. Aujourd’hui, plus de 25 créateurs Spotlight diffusent également leur émission sur Discover, et d’autres seront lancées dans les mois à venir.

Un nouveau flux de contenu pour les créateurs, un nouveau financement pour les créateurs, de nouvelles avenues pour découvrir les talents. Cela vaut-il 250 millions de dollars? Probablement, diriez-vous, oui, et même avec quelques problèmes de démarrage, il semble que Snap pourrait bien être gagnant avec son approche Spotlight.