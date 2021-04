Snapchat est plus populaire sur Android que sur iPhone pour la première fois

Comment les marées ont tourné. Les utilisateurs d’Android ont autrefois fortement critiqué Snapchat pour les mauvaises performances de l’application. L’expérience n’avait pas tout à fait la même qualité que l’application iOS, ce qui a poussé les propriétaires des meilleurs téléphones Android à quitter la plate-forme par bandes. Les choses ont changé lorsque la société a lancé l’application reconstruite en 2019, et les derniers résultats financiers de Snap montrent à quel point l’application est devenue populaire pour les utilisateurs d’Android.

Selon Snap, le premier trimestre de 2021 a vu plus d’utilisateurs actifs quotidiens accéder à l’application depuis Android que sur iOS. Non seulement cela, mais le nombre total d’utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 22% d’une année sur l’autre à 280 millions, ce que Snap et le PDG Evan Spiegel ont contribué en partie à l’assouplissement des restrictions COVID-19 et aux investissements de Snap dans de nouveaux contenus:

La grande majorité des smartphones dans le monde sont alimentés par Android, et notre base d’utilisateurs Android est désormais plus importante que notre base d’utilisateurs iOS – une étape cruciale qui reflète la valeur à long terme de l’investissement que nous avons réalisé pour reconstruire notre application Android.

Comme le note Spiegel, la plupart des smartphones dans le monde sont alimentés par Android et des entreprises comme Samsung et Qualcomm ont beaucoup investi pour amener la 5G à des prix plus abordables. De plus en plus des meilleurs téléphones Android bon marché sont lancés avec la connectivité 5G, comme le Samsung Galaxy A52 récemment lancé, qui rend les applications multimédias comme Snapchat plus accessibles.

Pendant ce temps, une autre application populaire, Clubhouse, n’a pas encore créé d’application Android, même si des entreprises comme Facebook et Twitter la battent en ajoutant des fonctionnalités similaires sur leurs propres plates-formes respectives. Peut-être que la croissance impressionnante de Snapchat le poussera à accélérer les investissements dans l’écosystème Android, mais nous ne retiendrons pas notre souffle.