Snapchat et Zoom semblent être de retour en état de marche après une brève panne

Snapchat et plusieurs autres plateformes auraient été en panne en Amérique du Nord, mais le problème semble en grande partie résolu.

De nombreux utilisateurs de Snapchat n’auraient pas pu se connecter ou auraient continué à se déconnecter de l’application. Le problème semblait provenir d’Amazon Web Services (AWS), qui a également souffert de pannes croissantes et alimente également de nombreuses plates-formes affectées.

L’une des plates-formes affectées était Zoom. Selon Down Detector, l’une des meilleures applications de téléconférence sur Android a également connu un nombre croissant de pannes.

La page d’état officielle de Zoom indique que la plate-forme a connu des performances dégradées lors des réunions et des webinaires vidéo. La société déclare avoir identifié un problème de réseau et résolu tous les problèmes liés aux appels vidéo.

Nous avons résolu le problème empêchant les utilisateurs de démarrer et de rejoindre les réunions et les webinaires Zoom.

Pendant ce temps, la page d’état officielle d’AWS indique que le service a rencontré des problèmes de connexion, ce qui peut avoir affecté les autres sites. Le réseau semble être de retour en pleine forme :

Entre 7 h 46 et 11 h 37 HAP, nous avons connu des périodes d’expiration des demandes et des latences accrues lors des tentatives de connexion à la AWS Management Console à l’aide de la fédération SAML. Nous continuons d’enquêter sur les causes profondes probables et continuons de rechercher une résolution complète. Le service fonctionne normalement