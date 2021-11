Snapchat étend sa bibliothèque de sons dans le cadre d’un nouveau contrat avec NBCUniversal

Snapchat sera désormais en mesure de faciliter des options audio plus créatives dans Snaps via un nouvel accord avec NBCUniversal, qui permettra aux Snapchatters d’inclure des clips audio d’une gamme d’émissions de télévision et de films populaires dans leurs Snaps.

Comme expliqué par Snap :

« Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer un nouvel accord avec NBCUniversal afin que les Snapchatters du monde entier puissent ajouter des clips audio (citations célèbres et musique à thème) à leurs Snaps à partir du solide catalogue de films, de séries télévisées et de programmation originale de NBCUniversal. »

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, cela permettra aux utilisateurs d’inclure des clips audio de films comme Shrek et Despicable Me, ainsi que des émissions de télévision comme SNL, The Office et plus encore.

Cela pourrait être un ajout populaire, avec un accès simple à une gamme d’extraits audio d’émissions pour ajouter un autre angle à vos discussions.

« Lorsque votre ami vous envoie un Snap avec un son, balayez vers le haut pour afficher l’illustration et le titre clés du film ou de la série dont le clip audio est dérivé. Un lien « Play This Sound » ouvrira une vue Web optimisée par Linkfire afin que vous puissiez accéder au contenu pertinent via les plateformes de streaming sur lesquelles il est disponible. »

Semblable à la façon dont les clips de chansons sont devenus officiellement sous licence dans toutes les principales applications, l’avantage pour NBCUniversal est une connexion plus directe au contenu source, par opposition aux personnes, par exemple, partageant des GIF d’émissions, ce qui peut aider à promouvoir leur contenu. , et renforcez la notoriété de la marque, mais n’incluez pas de lien direct vers le matériel source.

L’établissement d’une connexion plus directe donne à l’éditeur plus de contrôle et de perspicacité sur l’utilisation du contenu, et que des données d’utilisation supplémentaires, qui seront également renvoyées à NBCU, lui permettront d’exploiter davantage les tendances à la hausse, de rechercher de futurs accords de licence, etc.

Et pour les utilisateurs de Snapchat, c’est un autre outil créatif à ajouter au mélange. L’application a officiellement lancé son option de clips musicaux en octobre dernier, considérée en grande partie comme une réponse à la popularité croissante de TikTok, et les extraits audio ajoutent un autre aspect, élargissant vos options de création et de réponse dans l’application.

Attendez-vous à voir bientôt NBCU et d’autres éditeurs conclure des accords similaires sur d’autres plateformes.