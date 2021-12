Snapchat, Facebook Messenger et bien d’autres ont des problèmes alors qu’AWS est à nouveau confronté à des temps d’arrêt

Plus tôt cette semaine, nous avons vu une panne d’AWS faire tomber Disney +, Alexa d’Amazon, League of Legends, etc. Maintenant, ce qui semble être un autre problème AWS provoque des temps d’arrêt pour Snapchat, Facebook Messenger, Instagram, etc.

Des rapports sont arrivés sur Down Detector ce matin au sujet de la panne de Snapchat avec d’autres problèmes de visualisation avec Facebook Messenger et Instagram.

Notamment, il semble qu’Amazon Web Services (AWS) rencontre des problèmes ce matin qui pourraient être liés aux problèmes.

Snapchat a confirmé sur Twitter que les utilisateurs rencontraient des difficultés pour se connecter à l’application. Pendant ce temps, la majorité des problèmes signalés avec Facebook Messenger concernent les messages qui ne passent pas.

AWS publie également actuellement des messages d’erreur indiquant qu’il « travaille actuellement sur le problème et s’attend à le résoudre sous peu ».

Nous sommes conscients que certains Snapchatters ont des problèmes pour se connecter à l’application en ce moment – tenez bon, nous examinons la question. – Support Snapchat (@snapchatsupport) 10 décembre 2021

