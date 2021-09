Snapchat fournit des informations sur la façon dont ses utilisateurs s’attendent à ce que les marques abordent le Mois du patrimoine latin et hispanique

Avec le mois du patrimoine latin et hispanique en cours, Snapchat a fourni de nouvelles informations sur la façon dont ses utilisateurs prévoient de célébrer l’événement, ainsi que sur ce qu’ils attendent des marques pour favoriser une plus grande inclusion.

Comme expliqué par Snapchat :

“La génération Snapchat est distinctement diversifiée et socialement consciente, faisant de ce mois un moment particulièrement important pour notre communauté.”

En effet, près de la moitié des utilisateurs interrogés ont indiqué qu’ils prévoyaient d’observer le Mois du patrimoine hispanique, avec des rencontres, de la nourriture latine et l’apprentissage du patrimoine latin et hispanique en tête de liste.

Comme vous pouvez le voir ici, Snapchatters cherchera également à soutenir les entreprises latino-américaines, et sur ce front, en particulier, les utilisateurs de Snapchat recherchent également d’autres marques pour se joindre à l’événement et célébrer la communauté latine.

« Près de 60 % des Snapchatters pensent qu’il est important pour les marques de reconnaître le Mois du patrimoine hispanique, mais il ne suffit pas que les marques s’engagent pendant un mois seulement. Les Snapchatters apprécient l’action à long terme.

Les utilisateurs de Snapchat souhaitent également voir les marques créer du contenu « qui reflète la diversité des communautés hispaniques et latines tout au long de l’année », alors qu’ils souhaitent également que les marques fassent la promotion des membres de la communauté dans leurs promotions.

« Plus de la moitié des Snapchatters veulent que les marques évitent les stéréotypes et l’appropriation culturelle, ce qui indique un besoin pour les marques d’examiner attentivement le contenu qu’elles partagent ou promeuvent. Les Snapchatters apprécient également les marques qui sont prêtes à prendre position et à utiliser leurs plateformes pour de bon, avec 43% à la recherche de marques pour amplifier les voix et les initiatives hispaniques et latines.

Ce sont des indications importantes, qui soulignent le sens croissant de la conscience culturelle et de l’inclusion au sein de la communauté Snapchat. Ce qui est également représentatif de la population plus jeune en général, avec diverses études montrant que les membres de la génération Z veulent voir les marques prendre position sur les questions culturelles et utiliser leur voix pour soutenir les communautés minoritaires et d’autres causes, pour faire leur part dans la réduction de la division et l’angoisse.

En général, on a l’impression que nous nous dirigeons vers un lieu de plus grande inclusion, avec la jeune génération en tête, mais des événements comme les manifestations #BlackLivesMatter de l’année dernière montrent que nous avons encore un long chemin à parcourir pour guérir les blessures du passé, et faire tomber les barrières existantes.

C’est pourquoi il est important pour les marques de montrer leur soutien à des événements comme celui-ci, et sur Snapchat en particulier, c’est de plus en plus pertinent.

Vous pouvez consulter l’aperçu complet du Mois du patrimoine latin et hispanique de Snapchat ici.