Snapchat lance de nouvelles lentilles pour enseigner la langue des signes aux utilisateurs dans le cadre de la Semaine internationale des sourds

Snapchat cherche à poursuivre ses efforts d’inclusivité avec le lancement d’une nouvelle série de Lenses qui encouragent les utilisateurs à épeler sur les doigts, dans le cadre de la Semaine internationale des sourds.

Comme expliqué par Snapchat :

« En utilisant la technologie d’intelligence artificielle et de vision par ordinateur de SignAll qui reconnaît et traduit la langue des signes américaine, ces lentilles AR inspireront les Snapchatters à épeler leur nom, ainsi que d’autres mots courants comme “amour”, “câlin” et “sourire”.

Les lentilles, développées avec l’aide des propres employés malentendants de Snap, visent à accroître la sensibilisation à la langue des signes, tout en offrant un environnement plus inclusif et, idéalement, en incitant davantage de créateurs à considérer les utilisateurs malentendants lorsqu’ils créent leur contenu.

En outre, les utilisateurs peuvent également partager leur expérience avec les nouvelles lentilles avec des amis, tandis que Snapchat a également ajouté de nouveaux autocollants Bitmoji pour promouvoir davantage l’événement.

C’est une bonne initiative de Snap, car pour beaucoup de gens, la langue des signes reste un concept lointain, quelque chose dont ils sont tangentiellement conscients mais auxquels ils ont une exposition directe limitée. En faisant la promotion de l’ASL dans l’application et en sensibilisant le public, Snapchat pourrait aider davantage d’utilisateurs à comprendre le besoin d’une communication plus inclusive, ce qui, à son tour, pourrait amener plus de personnes à envisager cela dans leur contenu et leur processus de publication.

Vous pouvez accéder aux nouvelles lentilles en langue des signes Snap dans l’application.