Snapchat lance des placements publicitaires multiformats pour maximiser la portée et l’engagement

Snapchat permettra aux annonceurs d’incorporer plusieurs formats d’annonces vidéo dans un seul ensemble d’annonces, avec sa nouvelle option de livraison « Plusieurs formats » lancée cette semaine.

Comme expliqué par Snap :

« La livraison multiformat offrira aux marques qui achètent sur Snap la possibilité d’acheter plusieurs formats publicitaires dans un seul ensemble d’annonces cohérent, en optimisant l’objectif ou l’objectif central des clients. Le lancement du produit inclura tous les formats d’annonces vidéo de Snap, y compris les annonces Snap, les annonces Story, les annonces de collection et les publicités, et présentera les offres de caméras de Snap (réalité augmentée) d’ici le deuxième trimestre de 2022. »

Comme vous pouvez le voir dans l’exemple du haut, vous verrez bientôt une nouvelle option « Ensemble de publicités à formats multiples » dans votre configuration Snap Ads, qui vous permettra ensuite de regrouper diverses options créatives à placer dans la suite de Snap.

Cela permettra aux outils de placement automatisés de Snap d’optimiser la réponse aux annonces, tout en rationalisant la gestion de vos campagnes Snap en conservant vos éléments créatifs dans un seul ensemble de publicités.

Bien sûr, cela réduira également le contrôle et la compréhension d’éléments spécifiques, tout en augmentant le fardeau des placements automatisés de Snap. Mais cela pourrait offrir plus d’options pour l’efficacité – et cela pourrait bien générer de meilleurs résultats basés sur un placement et une capacité d’exposition plus larges, en particulier pour les campagnes de notoriété de la marque.

La nouvelle option de livraison multiformat est lancée cette semaine, le placement AR étant ajouté au mix au deuxième trimestre de l’année prochaine.