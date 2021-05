Snapchat lance l’application de montage vidéo iOS Story Studio et les Spectacles de nouvelle génération

Snapchat a annoncé aujourd’hui, lors de son sommet annuel de partenariat, une nouvelle application de montage vidéo iOS appelée Story Studio. Cela donnera aux utilisateurs un outil d’édition spécialement conçu pour les mobiles avec des vidéos verticales. Il a également dévoilé les Spectacles de nouvelle génération avec prise en charge AR.

Story Studio aura toutes les fonctionnalités que les gens ont déjà l’habitude de voir sur Snapchat, telles que les objectifs AR. L’éditeur vidéo présentera une page avec le contenu, «Tendances sur Snapchat» pour que les gens «s’inspirent puis créent».

Story Studio aura des coupes, des légendes et des calques précis à l’image comme ses principales caractéristiques. Selon The Verge, l’application «extraira des données de Snapchat et de sa nouvelle fonctionnalité Spotlight, plus connue comme son concurrent TikTok, pour aider les gens à comprendre comment et quoi faire».

Avec Story Studio, Snapchat offre à ses utilisateurs une approche différente de TikTok et Instagram, où tous deux proposent un éditeur vidéo intégré à l’application. Bien que ce ne soit pas la même chose, cette nouvelle application ressemble beaucoup à Apple Clips, qui a récemment été mise à jour avec de nouvelles interactions AR activées par le scanner LiDAR.

Pour le moment, l’application sera déployée plus tard cette année et la société n’a partagé aucun détail sur une version Android. N’oubliez pas que Snapchat a mis un an à sortir sur la plate-forme Android.

Outre Story Studio, Snapchat a également fourni des mises à jour sur sa fonctionnalité Spotlight. Il est désormais possible pour les éditeurs vidéo de télécharger du contenu qu’ils ont créé dans des applications de bureau plus avancées. Ce contenu peut maintenant être téléchargé via le Web ici.

Ce sont les nouveaux Snapchat Spectacles

Snapchat a également annoncé les Spectacles de quatrième génération, désormais dotés d’un double affichage de guide d’ondes 3D et d’un champ de vision diagonal de 26,3 degrés, de 2000 nits de luminosité et d’intégrations immersives d’objectifs AR. Ces lunettes, qui ressemblent maintenant à des lunettes 3D TV, pèsent 134 g, ont deux caméras RVB, quatre microphones intégrés et une latence de mouvement à photon de 15 millisecondes.

Entièrement intégré à Lens Studio, Spectacles permet aux créateurs de créer et d’interagir avec leurs objectifs en temps réel, en exploitant le vaste écosystème de RA de Snap.

Contrairement aux modèles précédents, Snap ne vend pas ces lunettes au public. Il les donne directement à un certain nombre de créateurs d’effets AR via un programme d’application en ligne. Avec seulement 30 minutes d’autonomie, Snapchat souhaite que les créateurs «explorent de nouvelles façons de fusionner plaisir et utilité grâce à la RA immersive».

