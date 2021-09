Snapchat lance un nouveau guide des tendances des fêtes pour vous aider dans votre planification stratégique

À moins de 90 jours de Noël, si vous n’avez pas mis en place votre stratégie de marketing pour les fêtes, il est maintenant temps d’agir.

Et si vous cherchez à élargir vos horizons ou à atteindre de nouveaux publics, Snapchat pourrait bien être pris en considération. conseils pour vous aider à maximiser votre approche.

Vous pouvez télécharger le guide de vacances complet de 16 pages de Snapchat ici, mais dans cet article, nous examinerons certains des points clés.

Tout d’abord, Snapchat met en évidence les principales tendances à noter avant la saison, soulignant l’importance du marketing numérique dans votre processus.

La pandémie a poussé de plus en plus de personnes à passer plus de temps sur leurs appareils mobiles et, par conséquent, les taux de commerce électronique ont atteint des niveaux records. Le prolongement de cela est le commerce social, chaque plate-forme sociale explorant désormais des moyens d’aider les marques à présenter leurs produits en continu, dans le but d’attirer les utilisateurs là où ils sont le plus engagés.

Le guide de Snap s’aligne sur cela, en commençant par un aperçu général de la planification et de la stratégie de campagne efficaces.

Le guide présente également des recommandations de ciblage pour vos campagnes :

Ainsi que les différents formats publicitaires de Snap :

Snapchat a même fourni un aperçu de base des meilleures pratiques créatives pour vous aider à guider votre approche :

Il s’agit d’un aperçu simple et pratique des éléments clés des annonces Snap, et fournit un contexte supplémentaire au guide de marketing de vacances publié précédemment par Snapchat, qui met également en évidence les tendances et les conseils d’engagement.

En combinaison, les ressources de planification des vacances de Snap peuvent vous aider à choisir les bons formats d’annonces et comment les utiliser, tandis que les notes d’utilisation vous aideront à cibler et à maximiser la réponse.

Si vous envisagez même de lancer une campagne de vacances sur Snap, cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil, car il peut y avoir des éléments que vous n’aviez pas pris en compte, ou qui peuvent aider à clarifier votre réflexion.

Vous pouvez télécharger le dernier guide de marketing de vacances de Snapchat ici, tandis que Snapchat a également lancé un mini-site de hub de marketing de vacances.