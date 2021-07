in

Snapchat cherche à fournir plus de conseils aux marques cherchant à maximiser les performances de leurs annonces Snap avec un nouvel élément appelé « Campaign Lab », disponible dans Snap Ads Manager, qui permettra aux spécialistes du marketing d’exécuter des tests fractionnés, d’afficher les résultats complets et d’obtenir des recommandations sur la prochaine étape. pas.

Comme vous pouvez le voir ici, le nouveau Campaign Lab donne accès à toutes les différentes options et outils de test fractionné de Snapchat, avec des écrans séparés pour les tests et les résultats.

Comme expliqué par Snapchat :

“[Campgin Lab] comprend des actions, des idées et des programmes d’apprentissage pour vous aider à comprendre par où commencer vos tests, à formuler des hypothèses, à identifier ce qui fonctionne et à prendre des mesures en conséquence pour éclairer votre stratégie de campagne.”

Les utilisateurs peuvent accéder à Campaign Lab à partir de la section « Analyser » du menu de navigation de Snapchat Ads Manager, qui vous mènera à l’écran principal (ci-dessus). La fenêtre principale affichera également une liste de recommandations basées sur des tests précédents quant aux prochaines étapes à suivre.

Dans les listes de résultats, vous pourrez également voir des données plus détaillées sur chacun de vos tests, ce qui vous aidera à affiner votre concentration.

Vous serez également guidé vers les prochaines étapes en fonction de ces données, ce qui facilitera la compréhension des meilleures approches.

Cela pourrait être un outil pratique pour affiner vos ressources créatives, ce qui est probablement particulièrement utile sur Snapchat, où gagner des créations est essentiel pour retenir l’attention du public.

Je veux dire, la créativité est d’une importance cruciale sur toutes les plateformes, mais avec l’accent plus spécifique de Snapchat sur la connexion d’amis, vos annonces doivent vraiment se fondre dans cette expérience, un peu comme TikTok, ou les utilisateurs passeront simplement à autre chose. Le plus organique, le mieux dans de nombreux cas.

Mais vous pouvez maintenant le découvrir par vous-même, chaque expérience aidant à améliorer vos connaissances sur Snap Ads, à affiner votre approche de la plate-forme et à maximiser vos dépenses de campagne.

Campaign Lab est disponible dans Snap Ads Manager à partir d’aujourd’hui.