Snapchat lance un nouveau studio de contenu AR pour aider les marques à développer des campagnes AR innovantes

Alors que la RA devient une considération plus importante, avec des applications de commerce électronique et de données améliorées, ainsi que l’arrivée prévue de lunettes intelligentes compatibles avec la RA, Snap Inc. cherche à aider davantage de marques à se lancer dans des campagnes de RA avec le lancement d’une nouvelle création. studio pour AR, appelé Arcadia.

Comme expliqué par Snap :

« Arcadia est un studio de création axé sur la prochaine génération d’expériences de réalité augmentée de marque. Forts d’une équipe d’experts de classe mondiale qui ont été les pionniers de la réalité augmentée mobile, nous traduisons les nouvelles technologies en expériences les plus innovantes, percutantes et efficaces au nom de nos partenaires. Avec la RA comme objectif unique, nous livrons dans des environnements basés sur la plate-forme, le Web et les applications. »

Le nouveau studio fournira une connexion directe entre les marques et les experts AR expérimentés, en vue de créer de nouveaux outils et campagnes innovants qui les aideront à se démarquer sur la plate-forme et, idéalement, à gagner leur propre moment viral avec leurs promotions de marque dans l’application.

Ce qui a longtemps été un leurre clé des outils AR de Snap. Alors que d’autres plates-formes plus riches en ressources sont désormais également en train d’évoluer vers la réalité augmentée, Snapchat a été en mesure de maintenir un flux constant de tendances visuelles virales grâce au sens créatif et culturel de ses équipes de développement, qu’il cherche maintenant à ouvrir aux partenaires de la marque comme bien, ce qui pourrait offrir une opportunité importante.

De plus, Snapchat dit qu’Arcadia sera » agnostique de plate-forme « , donc les expériences que l’équipe Arcadia créera ne seront pas nécessairement limitées à Snapchat lui-même, et pourraient, théoriquement, continuer, sous diverses formes et formats, aidant à élargir le potentiel de ces projets.

L’expertise de Snap dans ce domaine pourrait être un coup de pouce majeur, mais cela aura probablement aussi un coût important. Cela pourrait mettre les projets Arcadia hors de portée des petites marques, tandis que Snap note également qu’Arcadia travaillera « sur un modèle de studio », ce qui signifie qu’il prendra en charge des projets sélectionnés « qui nécessitent les compétences les plus créatives et techniques ».

Il ne sera donc pas accessible à tout le monde, en tant que tel. Néanmoins, cela pourrait conduire à une nouvelle gamme d’approches et de campagnes AR de pointe, qui pourraient également aider Snapchat à faciliter une gamme élargie d’expériences AR pour plus de types de campagnes via son Lens Studio en libre-service.

C’est une initiative intéressante, qui pourrait avoir un potentiel majeur en tant qu’incubateur clé pour des expériences de RA de niveau supérieur.

Et encore une fois, avec les lunettes AR à venir très bientôt, cela pourrait devenir une considération beaucoup plus importante pour de nombreuses autres marques dans un avenir proche.