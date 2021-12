Snapchat adopte une nouvelle approche pour promouvoir son flux Spotlight de type TikTok, en s’associant à Kim Kardashian West et à sa famille pour lancer une nouvelle initiative « actes de gentillesse », qui appelle les créateurs de Snapchat à partager leurs propres actes de gentillesse via des clips Spotlight pour un partager 100 000 $ en prix en argent.

Comme expliqué par Snapchat :

« À partir d’aujourd’hui, les Snapchatters peuvent se joindre à Kim et Kris pour soumettre des instantanés de leurs actes de gentillesse à Spotlight – qu’il s’agisse de préparer un repas fait maison à quelqu’un, de nettoyer votre communauté ou simplement de surprendre vos proches avec des compliments spontanés. Les créateurs du monde entier ont une chance de recevoir une part des millions par mois que nous mettons à disposition pour les meilleurs Spotlight Snaps. Et pour les Snapchatters aux États-Unis, soumettez-vous au Spotlight #KindnessChallenge via la page Spotlight Trending en montrant comment vous répandez la joie en surprenant un être cher avec un compliment ou un acte de gentillesse au hasard pour avoir la chance de gagner une part de 100 000 USD !

L’initiative vise à aider à stimuler l’adoption de Spotlight et à accroître la positivité à l’approche de la fin de l’année, ce qui pourrait être une bonne option, compte tenu des actualités largement négatives au cours des 12 derniers mois.

Comme le note Snapchat, il a déjà mis en place un programme de financement pour inciter les clips Spotlight, qui a initialement commencé à 1 million de dollars par jour, réparti entre les clips les plus performants, mais a depuis été révisé à la baisse à « millions par mois ». Ce changement a suscité un niveau de frustration parmi les créateurs de Spotlight, dont certains en étaient venus à dépendre du financement, mais le programme, dans l’ensemble, a contribué à stimuler l’adoption de l’option, qui a connu une augmentation constante des téléchargements et des vues sur l’année passée.

En effet, Snapchat a rapporté en avril que 125 millions de personnes regardaient du contenu Spotlight chaque mois (Snap compte 306 millions d’utilisateurs actifs quotidiens au total), tandis qu’en octobre, Snap a signalé que les téléchargements quotidiens de Spotlight avaient plus que doublé, d’un trimestre à l’autre.

Cette nouvelle poussée est un autre effort pour stimuler l’intérêt pour l’option, et avec un engagement plus large avec la vidéo courte à la hausse, cela pourrait être un bon moyen pour Snap de maximiser le format, à l’approche de la période des vacances.

Il est intéressant de noter que Snapchat a également partagé de nouveaux paramètres concernant la façon dont il sélectionnera les clips qui recevront une part de son financement Spotlight.

En octobre, Snapchat a ajouté des « Spotlight Challenges » dans le mix, ce qui permet à Snap de définir des activités et des éléments spécifiques que les utilisateurs peuvent filmer dans leurs clips Spotlight, afin d’améliorer leurs chances de gagner une part de l’argent Spotlight.

Maintenant, Snap décrit quelques considérations de sécurité supplémentaires concernant ces clips :

« Contrairement aux « défis » sur d’autres plateformes, l’équipe éditoriale Spotlight de Snap organise chaque défi Spotlight. L’équipe se concentre sur l’amplification des tendances positives, inclusives, créatives et engageantes par opposition à celles qui sont nuisibles. »

C’est un tir direct sur la controverse autour de certains des défis de TikTok, y compris le «Milk Crate Challenge», qui ont entraîné des blessures et des dommages parmi les participants.

Essentiellement, Snap essaie de mettre en œuvre un niveau de supervision sur le contenu que les utilisateurs partagent dans l’application, en subordonnant son financement Spotlight à ces mesures. Cela n’empêche pas les utilisateurs de télécharger tout ce qu’ils veulent, mais si vous souhaitez également être éligible à une réduction de son financement, vous devrez respecter les considérations de sécurité.

Dans l’ensemble, la poussée vise à faire de Spotlight une expérience de contenu plus positive et édifiante, ce qui pourrait aider à le rendre plus attrayant pour les utilisateurs de Snap, augmentant encore l’engagement. Et peut-être que cela empêchera davantage d’utilisateurs de Snap de migrer vers TikTok, si Snap peut fournir un flux de contenu plus divertissant et enrichissant.

Les Spotlight Challenges de Snapchat sont disponibles pour les utilisateurs aux États-Unis, tandis que Snap note que davantage de marchés pourront participer «dans les mois suivants».