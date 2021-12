Snapchat lance une nouvelle application ‘Story Studio’ pour mieux faciliter la création de contenu vidéo

Snapchat a lancé une nouvelle application « Story Studio » pour les utilisateurs sélectionnés, qui fournit un moyen simplifié et rationalisé de créer des vidéos verticales plus complexes, que vous pouvez ensuite télécharger dans l’application principale.

Annoncé pour la première fois lors de son Partner Summit en mai dernier, Story Studio donne aux utilisateurs l’accès à une gamme d’outils d’édition plus approfondis pour créer des clips vidéo plus complexes.

Comme expliqué par Snap :

« Utilisez les outils de rognage, de division et de synchronisation à l’image précise pour obtenir vos modifications parfaites. Ajoutez des calques et des légendes pour raconter votre histoire, puis des sons de Snapchat. Essayez le dernier Lens dont tout le monde parle et ajoutez des transitions fluides d’une vidéo à l’autre. Lorsque vous êtes prêt à partager, envoyez-le à Snapchat pour le partager sur votre Story ou sur Spotlight.

Comme indiqué, les vidéos créées dans l’application peuvent ensuite être exportées vers l’application principale de Snapchat, tandis que les utilisateurs peuvent également les télécharger et les partager sur d’autres plateformes s’ils le souhaitent.

Fait intéressant, Meta a également récemment lancé son application Spark AR Go, qui facilite la création simplifiée de RA.

Story Studio n’est pas axé sur la réalité augmentée, mais il est intéressant de voir les deux plates-formes publier de nouvelles applications de création simplifiées, qui ont sans aucun doute été poussées pour s’aligner sur les vacances et une utilisation accrue des applications sociales.

Bien que l’accès à Story Studio soit limité. Comme indiqué par The Verge, pour le moment, l’application n’est disponible qu’en tant que « version préliminaire » pour les utilisateurs d’iOS aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Pourtant, cela pourrait être un outil pratique à avoir, en particulier pour ceux qui cherchent à utiliser Snapchat à des fins de promotion et de marketing de la marque.

Ceux qui peuvent accéder à l’application Story Studio peuvent le vérifier ici.